悲！12歲仔不做功課　父淋汽油點火活活燒死　崩潰後悔：只想嚇他

小孩不做功課，的確會令苦母苦惱，但切勿以激進方法催迫，否則隨時出意外！巴基斯坦1名父親就因為12歲兒子不願做功課而感到憤怒，竟用汽油淋潑兒子並點燃火柴，試圖嚇唬兒子，詎料火種遇上汽油後一發不可收拾，兒子最終活活被燒死。事發後父親相當後悔，強調只是想嚇嚇兒子，沒想過要殺死他，而悲傷的妻子向丈夫提起訴訟，目前父親已被拘捕。



12歲男童沙希爾不願做功課，竟被父親意外燒死。（網上圖片）

據外媒報道，事發9月14日，巴基斯坦男子納齊爾（Nazir）因12歲兒子沙希爾（Shaheer Khan）堅持要放風箏不願做功課，一怒之下把汽油淋在兒子身上，並用火柴點火，試圖嚇唬兒子要完成功課，沒想到火柴的火焰竟真的點着汽油，火勢迅速蔓延，兒子全身燒着痛苦尖叫。

聽到兒子慘叫後，母親莎齊亞（Shazia）衝入房間，與丈夫把毯子和衣服扔在兒子身上，試圖盡快滅火，但未能成功救下兒子。男童之後送院搶救，惟留醫2天後傷重不治。

兒子被燒死，母親莎齊亞痛苦崩潰，並對丈夫提起訴訟。（網上圖片）

目睹兒子被活活燒死後，身為母親的莎齊亞痛苦崩潰，花了2天接受失去兒子的事實後，決定對丈夫納齊爾提起訴訟。納齊爾翌日被警方拘捕，他承認所有罪行，會被拘留直到9月24日的法院聽證會。

納齊爾後悔地表示，當時只想嚇嚇兒子，從沒想過要殺死他。