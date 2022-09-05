悲！2歲女遺車內7小時活活焗死　車內高溫60°C　警上門父母才驚悉

熱浪高溫天氣持續下，美國再有女童被遺留在車內熱死悲劇。新澤西州1名2歲女童日前被遺留在私家車內，困在車廂長達7小時，當時室外溫度約32度，車內溫度更高達50至60度。女童被發現時早已身亡，其父母更在警察找上門時，才驚覺女兒原來在車內，當場崩潰痛哭，倒在地上。



熱浪高溫天氣持續下，美國再有女童被困高溫車內死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發8月30日下午2時許，美國新澤西州1名2歲女童被鄰居發現困在私家車後座兒童安全椅上，當時車內溫度估計高達50至60度。

據報女童當時已被困車上長達7小時，首名發現她的鄰居是消防員，立刻破窗救出女童，並進行心肺復甦法急求，惟女童已回天乏術。而其父母直至警察登門調查時，才驚覺女兒原來被留在車內。

目擊事件的鄰居指，當父母知悉女兒死亡時，當場情緒崩潰，父親失控地尖叫，母親則痛哭倒在地上，最終因情緒不穩要送上救護車治療。當地警方正調查事件起因，目前未知為何父母會把女童遺留在車上。

，當父母發現女兒死亡時，情緒崩潰，父親失控地尖叫，母親則痛哭倒在地上，最終因情緒不穩要送上救護車治療。（網上圖片）

今次已非首次有兒童因被獨留在高溫車內而死亡，今年7月佛羅里達州有1名3歲男童被父親遺留在私家車內達6小時，父親其後趕到車內卻為時已晚，男童已顯得沒甚反應，送院搶救終不治。當地傳媒指事發當日體感溫度達華氏101度（約攝氏38.3度），考慮各因素推算車內溫度可高達華氏172度（約攝氏77.8度），足以會令人窒息。

非牟利組織「兒童與汽車安全（Kids and Car Safety）」指出，這是今年第22宗案例，形容是「無差別的悲劇」，惟許多父母誤以為這些事情不會發生在自己身上。組織又說，正推動在所有新車中強制使用警告系統，以防再有同類意外。