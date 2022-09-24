尷尬！按摩棒被奶奶翻出仲咁做　人妻入房見到崩潰：不是按眼的…

【婆媳關係】有情趣用品緊記要好好收藏，否則被家人特別是長輩看到就尷尬大了。有人妻發文指，奶奶有天幫她執拾房間，結果被奶奶發現放在房中的按摩棒，奶奶更把按摩棒放在化妝台上，人妻回家看到即崩潰尷尬，「那隻小隻的按摩棒不是按摩眼部的…回房間看到那隻被翻出來放在桌上，我很尷尬哈哈哈哈哈…」。人妻經歷令網民笑翻，激讚「好可愛的婆媳」。



人妻經歷令網民笑翻。（示意圖／gettyimages）

該人妻於Facebook專頁「靠北婆婆2.0」發文，指有天奶奶進入她的房間拿掃把，發現其房間十分凌亂，「可能看不下去趁我出門就幫我整理」，大讚奶奶整理得「非常棒」，而狹小的房間更「變出」一堆收納櫃，讓她很佩服奶奶，「雖然給婆婆整理不好，但我不用整理我是覺得蠻爽的哈哈」。

奶奶把按摩棒放在化妝台上，人妻回家看到即崩潰尷尬。（示意圖／gettyimages）

惟話鋒一轉，本來「歡樂和諧」的氣氛瞬間凍結，原來奶奶整理房間時，發現了人妻的按摩棒，更把按摩棒放在化妝台，人妻回到家看到即崩潰尷尬，「但好想跟婆婆說，那隻小隻的按摩棒不是按摩眼部的，不用放在我化妝台上…回房間看到那隻被翻出來放在桌上，我很尷尬哈哈哈哈哈…」。

有情趣用品緊記要好好收藏。（示意圖／gettyimages）

帖文惹來網民爆笑，直指「笑死！」、「原來玩具被放在桌上了！哈哈哈哈哈」、「太好玩的畫面了」、「好可愛的婆媳」、「前面好溫馨（以為媳婦要靠北婆婆幫她整理房間）劇情大逆轉」。也有網民建議，「下次擺大隻的」。