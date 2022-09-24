尷尬！男子約愛女友　短訊誤傳女主管　被秒回3字崩潰：讓我死…

人類總是重複傳錯短訊的錯誤！有台男於討論區發文，指他傳短訊予女朋友想試試「電愛」，詎料誤把信息傳予女主管；他發現後拜託對方忘記此事，惟女主管秒回「很難內」，令台男崩潰高呼「我的天啊！讓我死」。而事件之後的發展更令網民笑爆。



有台男想傳短訊給女友，詎料誤傳予女主管，相當尷尬。（示意圖，非當事人／gettyimages）

該台男於9月18日在Dcard討論區以「剛剛不小心把約愛訊息傳給女主管...」為題發帖，指女朋友將要返回台北，最近他們又沒有「壞壞」，於是打算問女朋友要不要試「電愛」。樓主表示，女朋友當時正坐在對面邊看影片邊吃薯條，旁邊都是人，於是他想到透過手機通訊應用程式LINE傳訊息給女友，「寶貝，妳這次回去阿，要不要試試看電愛」，沒想到卻「悲劇了」。

樓主說，他傳信息後抬頭望女友 「準備看她皺眉頭然後碎念我之類的反應」，惟過了幾秒她還在看影片，手機也沒彈出通知信息，他感到很奇怪，發現其手機相關信息「被已讀了」，遂看了看「大頭貼」，警覺信息竟然誤給了其女主管。

該台男傳短訊予女朋友想試「電愛」，詎料誤把信息傳予女主管，他發現後拜託對方忘記此事，惟女主管秒回「很難內」。（Dcard討論區）

儘管樓主立即「收回信息」，但為時已晚。從樓主上載的短訊截圖見到，女主管打趣回覆「我是你寶具啊，我看到了」，樓主則拜託女主管要忘記此事，惟女主管秒回「很難內」，令他相當崩潰，高呼「我的天啊，讓我死」。

不過女主管未有「放過」他，繼續回覆「而且我還背起來了，我記性很好的」。樓主則再哀求女主管，更以請對方吃飯換取忘記事件，可是女主管重申「難啦，很難忘記內」，讓樓主焦急如焚，「姐姐，這件事就當做是我們的秘密好不好！噓，不然我要被笑好久了」。

截圖對話至此結束，樓主解釋，因為自己平日只會與女友用LINE傳短訊，「很自然點開置頂第一個」，沒料到剛好當天與主管討論排下個月休假，變成女主管的帳戶置頂」，「而我忘記了」，「重點是平常主管一兩天才回我一次 這次根本是秒讀呀呀呀！」，感嘆「這種只會在網路上看到的貼文居然發生在我身上…天啊！讓我死」。

樓主的尷尬經歷令網民爆笑，直指「笑死，一個烏龍」、「笑死，你跟主管差幾歲，感覺對話挺年輕人的」、「不如就將錯就錯吧」、「現在這個秘密不只兩個人知道了」、「下一篇：我跟女主管電愛了」、「雖然LINE有收回訊息的功能，但被秒讀真的無救…」。也有網民大讚樓主的女主管回答風趣，是「反撩」高手，「主管其實不想你收回」、「主管還不錯啊，總比什麼都沒回來的好」、「阿姨我不想努力了」。