老渣男！66歲翁一腳踏5船　暪女友網騙人妻　詐病呃單身女棺材本

老渣男！台灣1名66歲張姓老翁裝成事業有成的富翁，結識約50歲的女友騙對方同居後，竟還在網上情騙多名女性，其中1名劉姓女子更被他編出的「怪病要到日本醫治」的故事騙倒，交出逾60萬台幣（約15萬港元）的棺材本。幸好正牌女友留意到老翁同時與多名女子談情，確認他至少一腳踏5船，可惜受害人多數是人妻，不能透露出軌戀情，最後只有單身的劉女提起勇氣提告。不過，老翁作供言論令人嘩然，竟辦稱自己的確想和劉女發展，詐病討醫藥費只是場愛情考驗。



涉案66歲老翁已經有1名年約50的同居女友，但他卻同時和多名女性談情，伺機騙財。（《牛下女高音》劇照）

事發於台北，66歲的張男有1名約50歲的徐姓女友，他在徐女面前裝成事業有成的富翁，很快騙得對方共賦同居，但同時間卻在網上漁翁撒網結識其他女子。案情指，張男去年8月用facebook認識了年紀相若的單身劉女，頻頻展開甜蜜攻勢，常稱呼她「我的戀人」，成功攻陷六旬劉女的芳心。

張男得手後就稱自己患上怪病，騙得劉女出醫藥費，之後變本加厲，說自己要入重症中心、要到日本專門的醫院治理等，但他無錢只能等死。劉女不忍心見死不救，將自己老本拿給愛人治病。張男去年10月起消失無蹤，劉女一問下，他說自己已到日本的醫院等待做手術，又再編多個故事，說前妻是日本人，兒子身在日本，日前不幸車禍過身，故才會到日本處理兒子後事順便做手術。張男憑自騙自導自演的故事，就這樣成功騙走劉女逾60萬台幣棺材本。

疑犯裝成事業有成的富翁結識正牌女友，很快騙到對方同居，然後再在網上四出欺騙其他女子。（《牛下女高音》劇照）

幸好正牌女友徐女在同居後，留意到張男頻頻和別人傳訊息，查看男友手機後，終驚揭他是老渣男，同時和多名女性傳情，是個愛情詐騙慣犯。徐女確認張男至少「劈腿4人」，即一腳踏五船，她氣得聯絡受害女性解釋張男無病及情騙等內情。不過，受害女子多有家室，也擔心不忠之事被丈夫發現，最後只有單身、人財兩失的劉女決定提告。

台北地檢署調查時發現，張男一點都不窮，戶口還有逾百萬存款，而他作供時否認詐騙，反駁自己真的有意與劉女發展，又稱自己不缺錢，只是年輕時被女人騙過，現在的行徑是要證明自己對女性有吸引力，他編出生病的事，是想測試劉女是否真心愛他。不過，張男詐病騙錢的罪行明確，檢察官決定起訴欺詐罪。

事件令網民大感驚訝，「老翁會騙」、「果然人生70才開始」、「我連70歲的老頭都比不上」、「傳說中的老司機」，但又感嘆事件證明一句老話，「不是老人變壞，是壞人變老…還真的」。

（綜合）