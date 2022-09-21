日男網購制服扮機師　去機場騙女留學生到酒店狂摸　被捕咁解釋

男星里安納度當年主演的電影《捉智雙雄》中，男主角假扮機師騙財，與影帝湯漢斯鬥智鬥力，最終角色改邪歸正。但日本有男子竟然偷橋「照辦煮碗」，網購機師制服穿上後，走到機場流連向外國女留學生搭訕，騙得女生信任後，便藉詞帶她到酒店，然後在房間內摸她下體非禮，該名「假機師」最終涉嫌猥褻等罪名被捕，但他卻否認指控，反稱相關行為得到女方同意。



阪上和也被捕後，其假扮機師的照片被日媒翻出公開。（網上圖片）

涉案的26歲「假機師」名叫阪上和也，住在大阪府泉尾市，據悉，他經網上購買1間航空公司的機師制服，而且自製一張員工證，曾經多次被人目擊到身穿「全套制服」在關西機場出沒，像真度極高，看上去是以假亂真。

案發今年6月27日深夜約11時，阪上一如既往到關西機場「扮返工」，其間見到1名20多歲的外國女留學生，於是上前訛稱是機師，以及聲稱為她帶路，陪同她乘搭出租車前往其預訂的大阪市內1間酒店，女受害人誤以為他真的是機師。

日媒報道，2人乘車期間，阪上已在車內毛手毛腳，撫摸女害人的頭髮和下體，上房後不但強行擁抱她，而且觸摸和親吻其下體，甚至有其他不雅行為，直到翌日（28日）才離開，女受害人不甘受辱報警求助。

當地警方接報後鎖定阪上身分，以涉嫌猥褻等罪名作出拘捕，但阪上否認事件，並聲稱當時已經徵得對方同意。至於假扮機師一事，阪上表示全因自己渴望成為機師，警方正跟進案件。