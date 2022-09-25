嘔！人妻爆老公內褲黏大便　整月不洗澡　澡後浴缸照曝光極嘔心

老公要慎選！台灣有人妻於網上發文大呻老公的生活習慣很差，愛抽煙和熬夜還不算可怕，他大便後常不擦乾淨屁股，致內褲沾上大便，最忍受不了的是可以超過1個月不洗澡。她崩潰指因生了2名孩子，不可以隨意離婚，她求廣大網民幫忙想想辦法：「面對生活習慣不好的老公，該怎麼改變他？」



台灣有人妻於網上發文大呻老公的生活習慣很差，包括愛抽煙和吃宵夜，大便後不擦乾淨屁股，致內褲沾上大便，最忍受不了的是可以超過1個月不洗澡。（《功夫》劇照）

該名人妻於fb群組「匿名2公社」發文表示，結婚前沒發現老公的生活習慣很差，估計是奶奶幫忙整理，但結婚後老公的壞習慣慢慢浮現出來。

樓主列出6大接受不到的生活習慣：



1. 抽煙，全身都是煙味很臭，她以前覺得男生抽煙很帥，現在覺得很臭



2. 吃宵夜吃到胖，結婚以後從1個高大英俊的男人變成100多公斤的油膩男，才30多歲感覺就很笨重



3. 熬夜，經常很困很累還癱在沙發上滑手機和看電視劇，一熬熬到凌晨2、3時



4. 衛生差的小壞習慣，小便撒出馬桶不清理乾淨，大便後不擦乾淨屁股，致內褲沾上大便，也不喜歡洗手，臭襪子隨便丟在沙發上



5. 早上起床不疊被子



6. 最受不了是不喜歡洗澡，每次都是她強迫去洗，最近1次還已超過1個月沒洗



樓主於帖文貼出4張非常惡心的照片，指出老公超過1個月沒洗澡，在她的強迫下終於去洗，但洗後沒清理浴缸，滿佈頭髮和污垢，她拿手機拍下，老公「還很高興的拿衛生紙擦給我看」。她十分生氣地說「為了叫他洗澡這件事吵到要離婚，我們還有兩個小孩不可能就這樣離婚啊」，她問網民「除了離婚要怎麼改變他的生活習慣？」。

👇👇👇慎看！下有惡心照片👇👇👇

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不少網民大呼樓主老公很骯髒，「好惡心喔，一個月不洗澡，現在是夏天耶」、「街友都比妳老公乾淨」、「跟個流浪漢生兩個？」、「結婚前沒發現他不愛洗澡這件事情也是滿扯的」。網民亦佩服樓主這樣也忍受到，「我覺得版主好勇敢好厲害好強的忍耐性」、「這一定是真愛！」、「我驚訝的是他不洗澡你居然還可以行房，真佩服」、「果然是不變的定律，女人永遠都自以為可以改變一個男人」。

有人勸樓主盡快與老公離婚，「沒辦法接受欸，大概只有離婚這條路，但我也很好奇，生活習慣這麼差，怎麼可以在一起這麼久」、「太可怕了，就算為了孩子好，你還是離婚吧！不要給孩子留下壞榜樣」、「如果是我，我寧願離婚單親辛苦一點，也不要跟他繼續在一起，而且以後孩子有樣學樣，妳怎麼教育孩子？」。