人妻怒留1星劣評 理由竟然係餐廳女店員太索：老公眼睛沒離開過
撰文：爆料公社
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現在的人，不管開心不開心，有理還是無理，想到就給店家1星評論的大有人在！
台灣陳姓女網友在爆怨公社發文：「朋友店裡收到超莫名其妙的一星！哈囉？她們是素顏，妳是不是沒看過什麼叫花枝招展？管不住自己老公卻來怪店員，真的很好笑！到底對自己多沒自信啦？」
點圖看該1星評論原文及網民反應：
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從評論留言上看來，這真的非常的……無言：「去了幾次，雖然餐店跟飲料都不錯，環境也舒適。但是兩次去的櫃檯小姐（不同人）感覺也太花枝招展，有刻意吸引男客人的嫌疑，老公的眼睛盯著就沒離開過，不知道是店家刻意挑選所謂的『正妹』還是員工個人行為。建議餐飲業要腳踏實地的作，不要想著用這些不入流的方式留住客人。」
該太太其後更新：「因為老公的請求，趁著中秋連假再次造訪，沒想到花枝招展的店員還在店裡上班，咖哩鹹的像挾怨報復，看來這家店根本沒有要聽客人意見的意思，以後不會再去了！」
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這離譜的留言評論是多麼的無言又讓人傻眼，網友們看了也紛紛搖頭：「到底哪個做餐飲的女生還會特地打扮成花枝招展啦？身上臉上油膩油煙還有心情給你濃妝豔抹喔？」「妳是不是每天脫光陪老公，結果老公眼睛還是看別人，那這到底是誰的問題啊？」「超好笑的！沒自信到去攻擊別人，有夠可悲的。」
「他老婆的忌妒心還蠻可怕的，全世界的女人都不能比她美的概念，到底有沒有檢討一下自己啊？還敢檢討店家。」「不怪自己老公眼睛管不住，不檢討自己不懂保養打扮，怪起人家服務員來，太好笑！」「妳怎不乾脆把妳老公眼睛弄瞎，這樣就不會有這些庸人自擾了！」
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