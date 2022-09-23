離譜！消防拯救雙腳卡收割機村民　醉漢搶佔消防車爬上車頂搞破壞

消防忙於救人，他竟然來搞破壞？河南日前有村民雙腿卡在收割機內，情況危急需由消防拯救，正當救人行動如火如荼之際，竟有名醉漢乘機佔領消防車，更懶理消防員勸阻，登上駕駛座企圖發動車輛，後來還爬上車頂搞破壞。最終消防員將村民救出送院後，即報警將醉警交由警方處理，他最終涉嫌妨礙執行公務被捕。網民大鬧醉漢全程嘻皮笑臉，「想一腳把他踹下去」，認為當局應該嚴懲。



醉漢趁消防員全力拯救被困村民時，竟偷偷爬上消防車「霸佔」駕駛座。（微博影片截圖）

內地消防近日在微博分享救援行動出現的插曲，日前河南南陽農村正秋收，有村民不慎雙腿卡入收割機內，消防員趕至農田救援受困人士時，竟然有名醉漢「搶佔」消防車。

醉漢在消防員難以分身之際，趁亂爬了上消防車的駕駛座內仔細「研究」，影片可見，醉漢在車內不肯離開還在響咹，消防員要求他立即下車，「我現在在執行公務」，但醉漢卻得意洋洋地展示疑似是消防車的車匙之類物品，更試圖發動消防車。消防員聽到汽車發動聲音後大驚，頻叫他「別動」、「不要動」。醉漢之後又從駕駛座爬出窗，爬到車頂上弄消防車的燈。現場有消防員大喊「那個東西很貴，不要動」後，但醉漢馬上拿起1個大袋子大力拍打，誓要和消防員對着幹。

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消防員最終順利救出被困的村民，並安排他送院，此時即報警尋求協助，醉漢隨後被民警帶走，涉妨礙執行公務被捕，將受到法律懲處。

網民批評醉漢行為討厭，搗亂時更不時笑笑口，「隔着螢幕都想一腳把他踹下去」，「酒鬼也喜歡消防車，用消防栓裡的水讓他清醒下」、「他是不是以為消防車很便宜」。網民都認為應嚴懲醉漢，「不罰他就不知道事件的嚴肅及嚴重性」。

（綜合）