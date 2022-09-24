女子陪閨密睇皮膚科　反被查出臉上痣是惡瘤　醫生：一眼就看出來

陪閨密看醫生，反而自己被發現患癌！內地1名54歲女子早前陪友人到醫院看皮膚科時，醫生對其臉上的痣感奇怪，並幫她進一步檢查，結果證實是最常見的惡性腫瘤，盡快安排手術。醫生事後亦感嘆道：「幸好妳來得早，我一眼就看出來了。」



內地1名54歲女子早前陪友人到醫院看皮膚科時，醫生對其臉上的痣感奇怪，並幫她進一步檢查，結果證實是最常見的惡性腫瘤。（網上圖片）

浙江杭州54歲的李阿姨（化名）中秋節回老家時，與相識30多年的胡姓閨密聊天，對方提到自己臉上的老年斑愈來愈多，便結伴來到醫院皮膚科求診。醫生則向胡女指是正常生理現象，沒有大礙，反而關注李阿姨臉上的痣。

李阿姨表示，臉上的痣已長了很多年，有些是煮飯時被油燙而出現。醫生其後用皮膚鏡進一步檢查，高度懷疑李阿姨是皮膚科最常見的惡性腫瘤——基底細胞癌。經過與家屬溝通後，醫生為李阿姨迅速安排了手術，術後病理證實，這顆「痣」確實是基底細胞癌，幸好患者術後癒合很好，不影響外貌。李女事後感嘆，「我想想都後怕，幸虧醫生經驗豐富一眼就看出來了，否則後果不堪設想」。

醫生為李阿姨迅速安排了手術，術後病理證實，這顆「痣」確實是基底細胞癌，幸好患者術後癒合很好，不影響外貌。（網上圖片）

醫生表示，基底細胞癌是最常見的皮膚腫瘤之一，多見於中年以上膚色較淺的成人，尤其是日曬較多的戶外工作者。由於與日曬有關，基底細胞癌多出現於曝光部位，如面部、耳部、手背和前臂等。基底細胞癌在臨床上分為結節型、淺表型、硬化型、色素型、纖維上皮瘤型，其中結節型最常見，由於中國人的基底細胞癌很多呈黑色或褐色，所以在發病早期極易誤診為色素痣，如果誤診或者治療手段不當，會延誤最佳的治療時間。

他提醒，當面部或鼻部出現以下這些情況的「小疙瘩」時，如短時間內快速變大、形狀不規則、凸起、瘙癢、顏色與膚色不一致、疼痛、破潰久不癒合、感染、糜爛等，千萬不能掉以輕心，尤其是舊傷疤出現潰破、糜爛或結節突起時，要更為當心，必須及時到醫院就診。