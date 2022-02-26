濕疹偏方｜芫茜水沖身、搽蛋黃油？亂搽呢樣嘢上身嚴重可致皮膚癌

濕疹十分難根治並容易復發，每逢轉季都是濕疹發作的高峰期，不少濕疹患者會感到十分困擾。不過，近年坊間有不少關於治療或紓緩濕疹的偏方，包括芫茜水沖身、稀釋漂白水浸浴、蛋黃油塗身等等，究竟這些偏方是否有效紓緩濕疹？Gofever高燒編輯邀請了皮膚及性病專科林嘉雯醫生為大家拆解5大熱門濕疹偏方究竟是否有醫學根據！



轉季是濕疹發作的高峰期，由於難根治令患者十分困擾。（Shutterstock）

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濕疹偏方一：芫茜水沖身可醫治濕疹？

坊間流傳芫茜水沖身可醫治濕疹並減輕病情，究竟是否有醫學根據呢？林嘉雯醫生表示，目前沒有足夠醫學證據顯示芫荽對於濕疹有任何治療功效，若患者將芫茜塗在有傷口的濕疹皮膚上，有機會刺激皮膚甚至引起細菌感染，也有人有機會對此類食物有敏感反應，所以患者切勿自行嘗試以芫茜水沖身。另外，芫茜上面或有泥土細菌及真菌，如果未有徹底清洗便塗在濕疹皮膚上，都有機會引發感染，所以不建議將芫茜水使用於有傷口的濕疹皮膚上。

濕疹偏方二：稀釋漂白水浸浴可以紓緩濕疹?

另一常見的濕疹偏方是以稀釋漂白水浸浴，林醫生指，如果濕疹患者經常有細菌感染，例如傷口出水及腫痛等情況，有可能是因為皮膚上寄居大量細菌，最常見的是金黃葡萄球菌，這些細菌有機會釋出抗原，誘發濕疹。對於此類濕疹患者，稀釋漂白水浸浴已有醫學證據顯示有效控制濕疹。

不過，林醫生提醒患者，一定要將漂白水稀釋後才能浸浴，不能直接將稀釋漂白水塗上皮膚。 正確做法是將含有氯酸鈉（Sodium hypochlorite）的漂白水稀釋，加入浴缸（約160公升）的37℃暖水中，分為3個濃度，第一是6%至8%，以250毫升量杯計算，可以用約1/4杯；第二濃度約4%至5%，用約1/4至半杯；第三濃度約2%至3%，則需半杯至1杯分量。每次浸浴時間約10分鐘、一星期可浸浴3次。患者用此方法應先徵詢醫生意見，了解自己是否適合使用此治療方法，如皮膚上有傷口則不宜用此方法。

濕疹偏方三：燕麥磨粉浸浴可紓緩乾燥痕癢?

林醫生解釋，燕麥磨粉浸浴的確有助紓緩皮膚乾燥痕癢情況，因為燕麥中的燕麥膠可幫助皮膚保濕，加強皮膚屏障功能，減少對外來致敏原及刺激物的影響。她指，正確做法是將原片燕麥用攪拌機磨成細碎粉末，然後將約1杯份量混合至浴缸暖水內，成奶白色即可，每次浸浴時間約10至15分鐘。

濕疹偏方四：CBD產品可改善皮膚/濕疹問題?

CBD（大麻二酚）產品近年愈來愈盛行，有商店更聲稱CBD產品有效治療濕疹或改善皮膚問題，到底是否屬實呢？林醫生表示，目前暫時仍未有足夠醫學證據顯示CBD產品可以改善皮膚問題或治療濕疹。

濕疹偏方五：塗蛋黃油可紓緩濕疹情況?

同樣地，暫時亦未有足夠醫學證據顯示塗蛋黃油可以改善皮膚問題或紓緩濕疹情況。林醫生又指，蛋黃在高溫下有機會產生治癌物產多環芳香烴（Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, PAH），若長期塗在皮膚上，有機會增加患上皮膚癌的機會。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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