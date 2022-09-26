身體長痣是警號！醫生揭痣長這裏致死率超高　5種痣隨時變皮膚癌

【皮膚癌／黑色素瘤／症狀】身體長痣十分平常，但如果演變成「惡性黑色素瘤」，致死率就相當高！有醫生提提醒，如果年逾40歲，單一指甲尤其是大拇指、大腳趾、食指等，出現0.3厘米以上的黑色素痣，就有很高機會是惡性黑色素瘤，危害身體健康。醫生又列出如何區分普通痣及惡性黑色素瘤，讓大家自我檢測。



身上長痣十分平常，但如果演變成「惡性黑色素瘤」，致死率相當高。（示意圖／gettyimages）

台灣大學醫院皮膚科主任蔡呈芳在節目《健康2.0》指出，每個人身上都會長痣，「臉上身上是那種黑色凸起來的東西，都叫做痣」，當中可能是單純老化皮膚增生的脂漏性角化症，也可能是惡性的基底細胞癌。

蔡呈芳又說，雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出惡性黑色素瘤，致死率相當高，也很容易轉移，須盡快治療。

蔡呈芳之後列出「皮膚癌自我檢查法」，用5招教大家如何區分普通的痣及黑色素瘤：

1）對稱性：把痣分成上下左右4個部份，如果上面、下面看起來不一樣，或是左右邊看起來不同，就叫不對稱，需要小心。

2）界線：如果痣的界線模糊、不光滑，甚至是像香菇一樣「長手長腳」，同樣需要特別小心。

3）顏色：痣的顏色愈多及愈不均勻就愈不好，而「黑得發亮」及「淺淺的灰」都是好的痣。

4）直徑：痣的直徑若大於或等於0.6厘米，就是「高度懷疑」的痣，可能變成惡性黑色素瘤。

5）凸起：痣如果異常凸起，或是表面產生變化，例如掉毛或皮市膚潰爛不癒合等，亦需要特別小心。



蔡呈芳另指出，如果痣長在四肢末端，特別是指甲上，需要注意的地方又不同，直言若年紀超過40歲，單一指甲長出黑色素的痣超過0.3厘米，尤其是大拇指、大腳趾、食指等，有很高的機會是惡性黑色素瘤。

蔡呈芳指出，如果痣長在四肢末端，特別是指甲上，需要注意的地方又不同。（影片截圖）

他補充，若一開始沒有發現問題，一旦腫瘤轉移到淋巴結或是出現系統轉移，致死率相當高，提醒一定要特別小心，及早求醫。

在香港，黑色素瘤也是致命癌症之一。根據衛生署數據，2019年錄得的皮膚癌新症共有1169宗，當中黑色素瘤佔88宗，按每十萬人口計算，粗發病率為1.2。死亡數字方面，2020年有83人死於皮膚癌，黑色素瘤佔52宗，按每十萬人口計算的粗死亡率為0.7，年齡標準化死亡率則為0.3。