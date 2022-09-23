入境檢疫0+3　網民熱議「去日本有望」　更希望放寬呢啲防疫政策

【0+3／入境檢疫／放寬入境／疫苗通行證／全日制】香港疫情回穩，行政長官李家超宣布4點放寬入境檢疫政策，包括「0+3」、取消旅客在登機前交核酸檢測要求，以快測取代、未完成疫苗接種港人可登機回港及「來港易」和「回港易」不設限額，安排將於下周一（9月26日）推行。政策引起網民熱議，部分人認為已是行前了一步，方便港人去旅行，討論想去哪裏玩，惟不少網民更關注其他防疫措施何時放寬，包括取消疫苗通行證及盡快恢復全日制上課等。



特首李家超9月23日公布放寛入境檢疫政策，由目前「3+4」，於9月26日起變「0+3」。(廖雁雄攝）

政府今午宣布4點放寬入境檢疫政策，包括「0+3」，取消檢疫酒店要求，改為入境人士做核酸後「Test and Go」，進行3天家居或自選住宿酒店檢疫，其間變黃碼，不可進入食肆等需主動核查的表列處所；取消來港旅客出示48小時核酸檢測陰性證明要求，改由快測取代；未完成疫苗接種港人可登機回港；「來港易」及「回港易」不設限額，適用內地所有地方及澳門來港人士。

新政策受不少網民大讚，更想好旅行地點，「去日本有望了」、「日韓」、「日本啦，下個月開放自由行，yen又平」、「想去泰國」、「去清邁揼個骨先」，又提到機票難求。除「0+3」外，網民認為取消回港交核酸檢測安排方便，「反應快，做得好」，來港易安排也更方便內地旅客來港，「咁多位大陸師兄可以放心嚟香港玩了」。

有網民表示歡迎「0+3」入境檢疫，加上日本由10月11日恢復免簽證自由行，令旅遊意欲大增。（資料圖片）

但有網民大潑冷水，認為有限制始終難引外國人來港，「去旅行要去到四圍scan，又要帶口罩，點吸引到人嚟」、「遊客黎香港要買外賣？想人哋嚟都難」、「一日唔取消疫苗通行證，一日都唔會有遊客嚟」，認為「0+3」只係過渡，要盡快「0+0」。然而，有市民認為公道點說，「全世界又唔係得香港防守緊」，故先行改為「0+3」已經行前了一步，「我唔貪心0+3都好啦」。

入境檢疫「0+3」受網民熱議，不少人認為是行前了一步，但希望政府可放寬疫苗通行證等政策。(資料圖片)

而對許多人來說入境檢疫措施非最切身，反而期望政府能鬆快改動數項防疫措施，如取消疫苗通行證、大廈強檢及口罩令，「最緊要取消疫苗通行證」、「強烈希望取消疫苗通行證」、「順便取消埋大廈強檢囉」，疫苗通行證對海外來港人士也有不便。其中有家長網民認為應盡快恢復學校全日制，學生只返半日對學童有影響及雙職家長也不便，「小學生幾時可以返全日，我細女小三，從來未返過全日」。

（綜合）