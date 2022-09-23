放寬檢疫「0+3」　網民熱議日本旅行揚言報復式消費　關注呢幾點

特首李家超今（23日）公佈，下周一（26日）起入境檢疫安排改為「0+3」，並以快測取代旅客登機前核酸檢測的要求，同時放寬容許未完成接種疫苗香港居民登機，以及不設內地及澳門來港人士適用的「來港易」及「回港易」限額。

港人旅遊熱點日本及台灣昨（22日）亦宣布放寬入境限制，現時多少人準備外遊？網民有甚麼考慮？



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日本下月11日起恢復免簽證自由行，並取消入境人數限制。台灣則分階段放寬，最快下月13日起有機會實施「0+7」入境免家居檢疫安排、開放免簽證國家人士入境及取消觀光禁團令。

以下分析9月16日至9月23日與旅遊及出入境相關的網上帖文，包括來自Facebook、Instagram及討論區，合共6110則主帖及15.5萬則回帖。昨日（22日）日本公布放寬入境限制後，本港討論度急升至本週最高。

日台放寬入境消息帶動旅行討論

觀察入境檢疫安排、日本放寬、台灣放寬和旅行相關帖文，上週有政府官員陸續透露政府正研究「0+7」方案，討論度於9月19日升至最高，但旅行相關討論則未有同時上升。直至昨日（22日），日本及台灣宣布放寬入境安排，旅行的討論度旋即上升，入境檢疫安排亦同受關注。今午香港政府宣布放寬入境檢疫至「0+3」後，日本的討論度更持續上升。

網民關注本港入境檢疫限制

字詞方面，「政府」、「措施」和「經濟」被提及次數最多，其次有「新加坡」、「日本」、「旅客」等。網民主要關注政府會否放寬入境檢疫措施，從而影響外遊計劃。

熱度最高的帖文有網民留言，「可以去日本報復式消費」、「香港人終於可以返鄉下」、「消費券買唔買到機票」、「日本機票會炒到幾錢」、「回程要唔要隔離先係重點啊」、「無打疫苗返唔到香港」、「幾時香港取消2針先登到機呀」。

根據最新措施，下週一起，抵港人士毋須在檢疫酒店隔離，可回家或在自選的住宿酒店進行三日醫學監察，期間可外出，但須進行核酸檢測，以及不能進入食肆、酒吧等主動核查的表列處所。