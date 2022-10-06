老婆生仔後唔打扮　港男呻：拍拖唔係咁　網民反問：你有無做家務

不少女士婚後要照顧孩子、打理家務，未必再有心神打扮自己。有港男日前發文，慨嘆表示妻子未結婚前會好好打扮自己，外出一定會化妝、穿搭得宜，但她生完小朋友之後就不再打扮。最令他難以接受的是，妻子會不穿胸圍就送小孩上學，似是不再顧及形象。



樓主在討論區表示其妻子婚前每次出街都會打扮得漂漂亮亮，但自從生了孩子後就不再注重形象。（《女神降臨》劇照）

該港男在香港討論區以「老婆結咗婚生完仔之後就咩形象都唔理」為題發文，稱其妻子自從生育之後，便不注意形象。他表示以前與妻子拍拖時，她非常注重儀容，「佢出街點都會化妝、着到好靚」，但自從她生育後，打扮開始變得隨意，「咩形象都唔理」。

港男指自己最介意並非是妻子不化妝或者穿得不好看，而是介意她送女兒上學時會不穿內衣，「點解佢可以連胸圍都唔著」。雖說學校就在家附近，但他認為這始終屬於「出街」，不應只穿T恤出門。當他提醒太太時，卻遭太太拒絕，「佢仲要話落一落樓啫，使鬼着咩」，令港男大感無奈。

樓主指最介意是太太送女兒返學時，會嫌麻煩而不穿內衣。（《女神降臨》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得男人都是「視覺動物」，會嫌棄不打扮的另一半，建議女士婚後亦要注意形象，「啲男人真係好鬼現實」、「奉勸女士們結咗婚都唔好唔打扮」。有不少人就認為女士在婚後把重心放在了家庭，而非個人，卻還要被嫌棄，紛紛指責樓主不幫忙還指責妻子不再美麗，「佢要湊仔已經好攰，唔得閑亦無精神打理自己啊！你有無幫吓佢手做家務？」、「你講的啱！問題就係如果真係錫老婆，應該分擔家務去接個女，畀老婆有時間去打扮！」、「你請個傭人畀佢用，佢就會有時間扮靚。」