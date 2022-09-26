係鹿定馬？馬會國慶賽馬日海報「小龍馬」引討論　藝術家親解寓意

每年十月一日舉行的國慶賽馬日均吸引一眾馬迷進場，有網民近日發文，指留意到香港賽馬會今年的國慶賽馬日海報上，竟有一隻令人難以分辨是馬或是鹿的動物，感到一頭霧水，「有角嘅馬？」。帖文引來網民討論，有眼利網民發現，海報上註明圖中生物為「小龍馬」，由藝術家馬興文創作。馬興文早前接受《香港01》專訪時亦曾解釋創作意念，表示龍馬分別代表中華文化及香港人精神，「是天地合一的吉祥物」。



有網民近日發文，指留意到香港賽馬會今年的國慶賽馬日海報上，竟有一隻令人難以分辨是馬或是鹿的動物，感到一頭霧水，帖文引來網民討論。（fb「西環變幻時」圖片）

有網民日前於facebook群組「西環變幻時」發文，貼出香港賽馬會外牆所掛的巨型海報，宣傳今年10月1日在沙田馬場舉行的國慶賽馬日。不過不少網民指出，海報上身體呈紅色及金色的生物，似乎與平日認知的馬匹外表上有分別，質疑為何馬頭上竟有疑似鹿角，「有鹿角嘅馬？」、「馬生角，咁有創意」。

相片引來網民討論，網民也紛紛表示海報令人看得「一頭霧水」，難以分辨圖中的是馬還是鹿，「一睇就係講緊指鹿為馬」、「我早幾日喺旺角都見到，仲同啲朋友講馬會而家都指鹿為馬」。有人則細心閱讀圖片，發現海報旁邊已註明圖中生物為「小龍馬」，由藝術家馬興文創作，惟仍對馬會選用龍馬作為海報主角抱有疑問，「藝術嘅嘢……」、「嗰兩隻乜嘢獸？唔似會跑得」。

「小龍馬」藝術作品由藝術家馬興文創作，靈感源自中國古代神獸龍馬。（賴家俊攝）

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馬會網頁資料顯示，「小龍馬」藝術作品由藝術家馬興文創作，靈感源自中國古代神獸龍馬，以現代手法展現中華文化，是希望的象徵。早前馬會已聯同不同大型慈善機構，舉行《小龍馬‧遊香港》巡迴展覽，以紀念香港特別行政區成立25周年。

馬興文早前亦曾接受《香港01》專訪，講解「小龍馬」的創作意念，「龍，代表中華文化；馬，則是代表香港人的精神：不斷往前跑，不斷往前衝的精神。龍在天，馬在地，『龍馬』是天地合一的吉祥物」。他指出，「小龍馬」其實是「龍馬」的Q版，源於他多年來參與慈善活動，接觸不少患自閉症以及智力有障礙的兒童的經歷，直指「小龍馬」是為他們而設，「小龍馬胖嘟嘟的，就是因為想提醒所有人：藝術是需要幻想的。要很像真，那還不如去拍照。而這個龍馬是沒有口、沒有眼睛的，需要你自己想像再畫上去」、「我希望小龍馬帶來希望、愛與和平」。