國慶前連收21張結婚請帖！女子狂接紅色炸彈壓力山大：最多1日5場

看到親朋戚友找到一生幸福當然值得高興，但同時接到大堆「紅色炸彈」卻會令人非常煩惱。內地1名女子早前上載影片，指自本月中起至國慶前夕，連續收到共21張結婚請帖，平均每天要參與3場婚宴，最「繁忙」的一日更要去足5場，而每場她也要準備300至800元（人民幣，下同，約329至879港元）的人情賀禮，直言感到「壓力山大」。



內地1名女子早前上載影片，指自本月中起至國慶前夕，連續收到共21張結婚請帖，平均每天要參與3場婚宴，最「繁忙」的一日更要去足5場。（微博影片截圖）

居於廣西梧州的石姓女子早前於社交平台上載影片，稱十一國慶前巧合地收到多達21張的結婚請帖，誇張的片段令她極速登上微博熱搜。石女指，自今個月16號起，陸陸續續收到親朋好友的「紅色炸彈」，當中大多為同事、同學及朋友的結婚邀請，一共21張，「突然間就集中在1個月，從來沒收過這麼多」。

影片可見，石女將大大小小、不同款式的鮮紅請帖放在桌上，排成一列喜帖陣，非常吸睛又震撼。她指，查看過請帖的詳情後，預計國慶前平均每日要參加3場婚宴，最多的一日更要「跑足5場」，每場亦要準備300至800元不等的「人情」。

若以每場婚禮平均準備500元人情計算，她於十一國慶前至少要花費10,500元人民幣（約11,708港元）作為賀禮。這個數是什麼概念？根據本港政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人2022年第2季就業收入中位數是2萬元，意味她的人情花費，隨時相等於一般港人「半份糧」，難怪她也直言感到壓力山大，「既搞笑又有壓力，整個假期都用來參加婚禮了」。

影片一出即引來網民討論，有人直指事件反映石女人緣好，才會獲一眾親購好友邀請見證人生大事，「這社交能力太強了吧，21位也是很厲害」、「我只羨慕她居然跟這麼多朋友還有聯繫」、「只能感嘆交友廣泛，朋友少的就沒這種壓力」。

亦有人為石女的銀包感到心痛，「21個？按她說的最低300算，那也6300了，這誰頂得住」、「既高興，也有煩惱，這麼多請帖壓力確實大，現在一般隨禮得1000起步吧，這21份結婚請帖不是小數目」。