大埔MMA│譚仔三哥姐姐制止打鬥 　「奪命鉸剪腳」源自周星馳電影

【奪命鉸剪腳／霹靂鉸剪腳／失常漢／周星馳／王sir】「奪命鉸剪腳」、「霹靂鉸剪腳」是許多香港網民熟悉的招式，近日先後發生街頭MMA都被施展出來，先是西環西環歌連臣街路邊纏鬥，兩女互施「鉸剪腳」緊夾對方，昨再傳出大埔街頭有情侶打鬥，白衣女子凌空使出奪命鉸剪腳震驚網民，現場後穿紅衣的譚仔三哥姐姐出手制止，其後譚仔三哥證實是拍攝宣傳片，並非真打鬥。

每次新聞報道出現「鉸剪腳」這個稱號，即會有人想起周星馳的經典作品《逃學威龍》及《賭俠2之上海灘賭聖》，並貼出「王Sir」的圖片，證明當年港產片影響了許多代人。而早於2002年香港另一則關於鉸剪腳的報道，至今仍被網民視作香港歷來最爆笑報道之一。



網上瘋傳影片，一對男女在大埔街頭打鬥，其間白衣女使出「奪命鉸剪腳」。（影片截圖）

白衣女使出「奪命鉸剪腳」過程逐格睇▼▼▼

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香港最近出現兩宗引起網民關注的街頭MMA事件，當事人不約而同使出「奪命鉸剪腳」。先是西環發生疑似大婆大戰小三的激戰現場，兩女一齊施展鉸剪腳夾實對方，結果兩人同時在地上緊纏。

昨又傳出大埔譚仔三哥米線店門前，有白衣女子使出一招凌空鉸剪腳夾實男子的頭，再將對方重摔地上，有大埔網民稱女子夾實雙腳後施展的是「無敵風火輪」，惟有街坊表示當時是在拍戲。而譚仔三哥今午亦於Facebook回應事件，指影片中的「黑白情侶」是為周四（29日）推出的新產品「黑白辛椒式 - 煳椒肉骨湯米線」作預熱快閃宣傳。

鉸剪腳在香港深入民心，源於1991年上映的《逃學威龍》，綽號奪命鉸剪腳的「王Sir」王局長，親自使出這招來對付周星馳，「凌空飛起嗰隻鉸剪腳呀，一夾就夾爆你個頭！鉸剪腳呀，驚未？」。因為角色和奪命鉸剪腳大受歡迎，同年接着上映、同樣是周星馳主演的《賭俠2之上海灘賭聖》中，王局長再度現身，片中回到上海灘的周星馳打電話回現代「打電話問功夫」，王Sir最後教他奪命鉸剪腳，跳起凌空用雙腳夾對方的頭再摔落地。

《逃學威龍》奪命鉸剪腳：

《賭俠2之上海灘賭聖》奪命鉸剪腳：

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因此每次出現鉸剪腳新聞，就會有網民笑稱要「打電話問功夫」，並貼出「王Sir」照片，「呢排都唔少case要打電話問功夫」，可見當年港產片影響有多深遠。電影中的王Sir，其實是香港著名編劇黃炳燿，他曾參與多部香港電影，有時會在自己擔任編劇的電影中客串，最有名的正是王局長一角。可惜1991年10月，他到德國找靈感時，因腦出血在當地醫院過身，翌年獲頒第11屆香港電影金像獎專業精神獎。

另外，網民亦經常會貼出2002年《太陽報》的一則「霹靂鉸剪腳 失常漢箝女途人」報道，多次被網民封為最搞笑新聞之一，「入嚟就係為咗睇呢張」。

而大埔網民提及的無敵風火輪，則出自1994年周星馳主演的《破壞之王》，惟電影中要使出這必殺技，要將雙腳夾住對方頭部、頭埋於對方胸口，以對方身體保護自己再高速滾落樓梯，要有長樓梯或電影尾段的攪珠機等配合，在現實中難以使出。

連同奪命鉸剪腳在內，包括「納爾遜式鎖」、「霹靂追魂鎖」等周星馳電影中出現的招式，都是來自職業摔角中的特色技術，當中「奪命鉸剪腳」就是Head Scissors，《香港01》曾就鉸剪腳作詳細報道：

周星馳電影中的「奪命鉸剪腳」並非亂夾 源於職業摔角的招牌技術