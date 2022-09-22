西環鉸剪腳MMA續集│出軌男曝光一拖二　小三仍死纏　元配：妳完喇

【西環街頭鉸剪腳MMA】日前網上瘋傳1段打鬥影片，片中2名女子於西環歌連臣街路邊纏鬥，更互施「鉸剪腳」緊夾對方，打到難分難解，其中穿黃衣的中年婦女以英文泣訴被較年輕的女子「搶老公」，疑似是大婆激戰小三現場。

事隔數天，周三（9月21日）再流出新片段，疑是事件的「續集」，在長近3分鐘的影片可見到出軌男現身，在街邊鐵欄前「一拖二」，右手拖着元配，左手則被小三緊握，男子表現得十分無奈。其間大婆怒罵小三「妳唔好再煩住我哋兩公婆啦」，並拉走男子，又強調「妳哋嘅關係完咗㗎喇，佢要離開啲情慾啊」，惟小三仍對男子死纏拉扯，不斷叫「唔好走」，其行為惹來網民「鬧爆」。



片段一開始，見到穿白色短袖上衣的男子，右手拖着一名藍衣中年婦人，左手則被較年輕的橙衣女子抓着。（Facebook群組「西環變幻時」）

【鉸剪腳MMA】大婆激戰小三第一集：2女子摔跤式纏鬥影片瘋傳 「鉸剪腳」互夾旁人拉唔開

2名女子在馬路邊打架，身處位置與車輛相當接近。（網上影片截圖）

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周三（9月21日）晚上8時許，有網民在facebook群組「西環變幻時」上載該段2分43秒短片，最初見到穿白色短袖上衣的中年漢，右手拖着1名藍衣中年婦人，左手則被較年輕的橙衣女子緊緊握着，而男子與橙衣女似在對話，惟隔着口罩加上聲音太小難以知悉內容。

男子以「一拖二」的狀況站在鐵欄前，3人沉默一會後，男子叫橙衣女先回去不果，藍衣中年婦終開口斥責橙衣女：「妳唔好再煩住我哋兩公婆啦！」男子亦對燈衣女說「唔好拉拉扯啦…返去休息」，惟橙衣女即撒嬌不願離去，這時元配按捺不住質問男子：「點啊，對腳喺你度啊，行啦！」並強行拉開橙衣女抓着男子的手，「佢真係走㗎喇，佢要走㗎喇！行啦！」。

男子與橙衣女對話，之後3人沉默一會後，男子叫橙衣女先回去不果，藍衣中年婦終開口斥責橙衣女：「妳唔好再煩住我哋兩公婆啦！」（Facebook群組「西環變幻時」）

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藍衣中年婦拉着男子離開時，橙衣女繼續尾隨跟上，不斷說「唔好走，你唔好走」，之後再次拉着男子的手拖到一邊，男子無奈回應「返去休息啦，如果唔係點啫？」。橙衣女表示「咁我都唔知點」，男子即說「妳唔知點？返去休息啦…咁你要講嘅講咗啦」。藍衣中年婦再拉走男子，強調「妳哋嘅關係完咗架喇，佢要離開啲情慾啊」，男子亦附和「係啊」，但橙衣女竟反問「妳又知？」，並繼續死纏跟隨，扭動身體發嗲，重複叫男子「唔好走，唔好走」。鏡頭外則有人在責罵橙衣女的行為。

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這場大婆激戰小三外傳影片至此結束，未有拍下之後發展。有網民直指「無奇不有，日日新」，又批評小三行為，「小三都好過分喎」、「果然係小三」、「真係大家都唔怕醜」、「小三真係勁，仲可以喺條街姣條佬」。也有不少網民指責男子，「睇個男人根本都放唔低，唔係拉佢走，佢根本唔打算走」、「係壞咗嘅人」、「邊個男人咁多聲氣話仲喺度寃住？」。