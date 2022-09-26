奪命鉸剪腳MMA！大埔男女打鬥　譚仔三哥姐姐勇猛勸阻　真相是…

大埔有街頭上演「奪命鉸剪腳MMA（綜合格鬥）」？本港社交網絡周一晚（9月26日）瘋傳影片，見到一男一女在街頭拉址衝突，其間白衣女子使出凌空「奪命鉸剪腳」夾着男子頭部，把對方重摔在地上，雙方纏鬥得十分激型，最終是「高手在民間」，1名穿紅衣的「譚仔三哥姐姐」上前出手勸阻，終令打鬥事件平息。片段引來網民熱議，不少人大讚白衣女「好功夫」，惟亦有網民認為2人的打鬥太刻意「似拍戲」，而最終高手則是譚仔三哥姐姐。

據了解，片段拍攝地點為大埔安慈路譚仔三哥米線門前，有街坊稱曾向譚仔三哥查詢，獲告知正在拍戲，並非發生打鬥。



網上瘋傳影片，一對男女在大埔街頭打鬥，其間白衣女使出「奪命鉸剪腳」。（影片截圖）

白衣女使出「奪命鉸剪腳」過程逐格睇▼▼▼

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網上瘋傳的影片長45秒，甫開始就見到穿長袖黑衣的男子，走近並伸手拉着白衣女，隨後2人互相拉址纏鬥，男子突然出招抱起白衣女。白衣女在空中不斷掙扎，糾纏間凌空使出「奪命鉸剪腳」夾住男子頭部，再出力沿男子的身體旋轉落地，同時把男子摔出個後空翻，鏡頭外隨即傳出「嘩嘩」的驚訝聲，但未見有人上前制止。

男子重摔後背部落地，他瑟縮一下就立即起身，這時穿紅色上衣黑色圍裙、相信是「譚仔三哥姐姐」的女職員上前勸阻，男子再走近指罵白衣女「妳係咪傻咗啊！」，女職員則改為勸阻男子，並與男子拉址。隨後女職員更夾在2人中間，用手分別抓着男子和白衣女後頸和膊頭，把2人拉到一旁。最終白衣女先離開，男子亦慢慢步離現場。

女職員勇猛勸交過程▼▼▼

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片段於晚上被轉載到多個facebook群組，有人形容是「奪命較剪腳+無敵風火輪」，亦有人留言稱「成個橋段好似拍戲咁」。不少網民看過片段後都大讚白衣女好身手、好功夫，「佢好好力」、「女兒當自強」、「咁好身手啊，好功夫」、「個女人好勁呀，收唔收徒弟？」、「女俠真心型」、「奪命鉸剪腳都識」。但亦有網民指，片段中的打鬥似經過鋪排，估計現場是在拍戲，亦有人讚譚仔三哥姐姐好身手，「譚仔拍廣告？」。

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據了解，片段拍攝地點為大埔安慈路譚仔三哥米線門口，有街坊曾向譚仔三哥查詢，獲職員告知當時正在拍戲，並非打鬥，但未有透露詳情。