坐旋轉木馬突被港媽責怪　「做咩坐咗我隻馬」　一句歪論仲無奈

旋轉木馬是經典的主題公園機動遊戲，深受大人小孩歡迎，不過有網民就分享1次奇遇，指日前帶小朋友玩旋轉木馬，見有空位就坐下，沒料被另1名媽媽大聲責怪「你做咩坐咗我隻馬？」，因而引起爭論，該名港媽還一句話辯駁要求她們下來，樓主不禁感嘆「呢位公主媽媽的身教實在令我大開眼界」。



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有網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指日前到主題樂園遊玩，當時在旋轉木馬遊戲中，小朋友見沒有人佔用，就開心地坐上1隻木馬，轉瞬間身旁1名媽媽大聲在耳邊呼叫：「你做咩坐咗我隻馬？」樓主見狀即上前向對方表示，「木馬有寫你的名字嗎？小朋友見到有位就會坐上去，咩叫坐咗你隻馬？」。

惟對方繼續爭鬧，指罵她們坐了其木馬，「我要照顧自己小朋友上馬，理應旁邊的位置便是我的」。不過因怕再爭論下去會對其他等候人士造成阻礙，只好讓小朋友下來，並坐在其他木馬上，但不禁慨嘆「呢位公主媽媽的身教實在太開眼界，認真生仔要考牌」。

港媽指罵她們坐了其木馬，「我要照顧自己小朋友上馬，理應旁邊的位置便是我的」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引起網上熱議，網民都批評該名媽媽過份，「唔係排隊先到先得咩，有乜霸唔霸」，認為是態度出事，「如果對方好聲好氣啲，要人讓讓佢，冇呢個故事出現」、「俾啲禮貌問人可唔可以讓俾妳咪得囉！老馮咩？」、「佢使唔使考牌做父母我就唔知，但待人接物肯定fail（失敗）」，有人都認為樓主不應退讓。亦有媽媽網民分享經驗稱，「噚日去樂園都俾其他人坐咗『我隻馬』，我只好企喺我小朋友隔離陪住佢」，又認為要照顧小朋友應該站在旁邊，「工作人員都咁講」。