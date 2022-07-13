借小孩尿急過橋　港媽打尖獨衝入廁格　網民：好心做家長誠實啲

讓是人情，不讓是道理！有港女於討論區發文批評部分港媽的不誠實行為，指出經常於商場排隊去廁所時，遇到有港媽帶着小朋友走到隊頭，謊稱「小朋友好急呀，可唔可以讓佢去先？」，而且明明小童廁所並無人使用中，卻排成人廁格，當隊頭讓位後，港媽就會衝進廁格，獨留小朋友在外等待。她怒斥「好心做家長嘅就誠實啲啦，連去廁所都要講大話，第時真係點教仔？」。



有港女於討論區發文批評部分港媽的不誠實行為，指出經常於商場排隊去廁所時，遇到有港媽帶着小朋友走到隊頭，謊稱小朋友尿急，獲讓位後卻自己衝進廁格。（Jan Antonin Kolar@Unsplash圖片）

該名港女於香港討論區以「唔好怪而家啲人唔讓小朋友先」為題發文表示，不知是自己「唔好彩」還是現時有很多港媽都「借小朋友過橋」，她經常於商場排隊去廁所都遇到有港媽謊稱小朋友尿急，而獲他人讓位去廁所。她指出，以前會覺得小朋友忍不到尿而讓位，但她試過幾次讓位後，都發現小朋友會站在廁所外等待，港媽則衝進廁格，她反問「到底係邊個急？」。

她憶述，曾見過有名港媽問排在隊頭的女子可否讓小朋友去廁所，因很尿急，隊頭拒絕並反擊道「嚟得廁所有邊個唔急？唔好等到瀨先帶佢嚟廁所啦，唔係每個人老馮要讓，隔籬都有小朋友廁所又冇人，你咪畀小朋友去小朋友廁所囉」。該名港媽卻責罵隊頭沒同理心，「連小朋友都要咁斤斤計較，第時生咗小朋友希望你會記得自己講過嘅說話」。

樓主指出，曾見過有港媽被拒讓位，竟然責罵隊頭沒同理心，「連小朋友都要咁斤斤計較，第時生咗小朋友希望你會記得自己講過嘅說話」。（《綠色媽咪會》劇照）

她表示，若遇到長者尿急，她願意讓位，但若是港媽帶着小朋友，她就不太想讓，「始終而家咁多商場都有小朋友廁所專畀小朋友用，有得用嗰陣又唔用，冇嗰陣又喺度嘈」，加上現時很多港媽不老實，令她更加不想讓。不過她說，若小朋友真的很急也會讓，因「小朋友好急都有樣睇」，但有時「小朋友個樣勁淡定都唔似急」。

不少網民深有同感，指出「真係好多時都係靠仔女過橋，因為佢阿媽想插隊」、「等啲小朋友瀨吓尿，下次佢哋就唔會搞到就嚟瀨尿先要去廁所，小朋友瀨吓尿又有乜所謂呢？」、「投訴商場太少廁所好過喇」、「搭地鐵都係，我試過入地鐵之前見父母同小朋友一齊企，一上地鐵父母就即抱起小朋友想人讓坐」、「唔好大教壞細」、「好驚啲人成日覺得係/有小朋友就大晒」。