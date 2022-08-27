細路食到成地都係汁　港媽竟責怪職員拖地　鄰桌食客忍唔住一句KO

「我哋未食完，你可唔可以等我哋走咗先至掃？」有網民分享1次在茶餐廳遇見「西客」的經歷，指早餐時段人流多，有一家四口坐在他鄰桌，父母全程只顧看手機，2位小孩進食時則弄到滿地食物及紙巾。當職員拖地清潔時竟被該母親開聲制止，令樓主都看不過眼，一句話鬧爆自私家長：「你係咪而家自己抹返？一陣跣到其他人係咪入你數？」



有網民指，在茶餐廳遇見一家四口坐在他鄰桌，父母全程只顧看手機，2位小孩進食時則弄到滿地食物及紙巾，當職員拖地清潔時竟被該母親開聲制止。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指有日獨自去餐廳吃早餐，遇到一家四口坐在通道另一邊的餐桌上。等候食物上菜前，2位目測至少小學三年級的小朋友多次離開座位，走出走入餐廳，職員有禮貌地提醒會有熱水及手推車經過，着小孩安坐等候，惟父母完全沒有理會，只顧埋首用手機，「父母可能有幾百萬生意」。

食物送到後，由於小朋友不夠高，只能跪在座位上用餐，他們一邊看手機一邊進食，結果弄到整枱都是食物，甚至有部分食物連汁及餐紙等掉到地上及通道，職員見狀就用拖把來清理。

小孩的媽媽竟阻止職員清理，要求待他們吃完離開才打掃，被樓主揶揄「以為自己食緊五星級酒店」。（《花樣年華》劇照）

沒想到小孩的媽媽竟阻止職員的行為，要求待他們吃完離開才打掃，「以為自己食緊五星級酒店」。職員則有禮貌地解釋，「如果唔即刻拖，一陣間有機會跣到其他客人」。樓主亦看不過眼開聲批評，「唔拖？你係咪而家自己抹返？一陣跣到其他人係咪入你數？」，連搭枱的男食客都加入狠罵：「你兩個小朋友一路食一路跌，你自己唔處理，人哋已經好忙仲要幫你抹，你仲好意思咁樣講嘢？」

港媽聞高即黑面斥責孩子「掛住睇手機，跌到周圍都係，俾人鬧啦！」，而爸爸則全程沉迷手機。樓主在文中批評事件中的家長應自我檢討，「餐廳職員都係人，畀啲尊重」。