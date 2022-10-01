大埔新峰花園780呎3房　$124萬裝修曝光　淺木色日系設計成舒適家

今次要介紹的單位是於大埔墟的新峰花園。單位實用面積約780呎，間隔為三房兩廳。設計師以簡約日式風格設計單位，希望戶主一家回到家中時可以有更舒適的感覺。為避免簡約風格造成過分單調，設計師在沙發背牆加上藝術漆牆身，成為單位一大特色及矚目之處。



基本資料：

大埔墟新峰花園／780呎／3房／裝修費124萬元

踏入玄關來到飯廳的位置，設計師做了一個特大L型到頂組合櫃，提供非常可觀的收納量。不過大型組合櫃很容易造成壓迫感，設計師利用白色和淺木色去打造組合櫃，除了可以舒緩壓迫感，更可貼合簡約主題。組合櫃亦設有中空位置，同樣可以減低大型家具壓迫感，也可可以讓戶主一家擺放展品，令組合櫃增加個人特色。

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除此之外，通往睡房的走廊使用了暗門設計，並隱藏於組合櫃中。將通往廚房嘅走廊隱藏，除了可以提高房間嘅私隱度，更加可以令客飯廳的設計更加完整統一。說到設計完整統一，有時候客廳和飯廳的設計會太過相似，容易令身處單位的人感到混淆。要解決間隔不清的問題有很多方法，這次設計師就利用組合櫃和電視背牆巧妙地將客廳和飯廳分隔開。組合櫃和電視背牆在視覺上一凹一凸，令客飯廳的間隔一目了然。

梳化背牆塗上藝術漆，為單位增添藝術氣息。而且藝術漆牆身由人手繪製並橫跨整個客飯廳，裝修師傅少一點功架也不能順利完成。

來到書房，設計師利用地台提高收納空間。一些體積較大又少用的雜物便可安放於地台之中，例如是行李箱，綿被等。在地台之上，書檯、書櫃等應有盡有，足以應付日常工作需要，就算突然需要在家工作也不用擔心環境問題。在設計上，書房延續客飯廳風格，利用淺木色營造自然舒適的工作環境，令屋主可以更加專注地投入工作。

萬一有親朋戚友到訪需要借宿一宵，可以怎麼辦？不用擔心，設計師早有預備！原來書架下層是一張反鉸床。可以視乎需要打開或收起，既不佔用地方，有個能提高空間實用性，一舉兩得。

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