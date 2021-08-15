大圍雲疊花園591呎3房　81萬柔和北歐風大廳秒變排舞室｜裝修實例

文：DIC設計情報中心

【大圍／雲疊花園／居屋】今次介紹為於大圍的居屋雲疊花園一個單位，實用面積591呎，3房2廳的佈局。戶主希望以簡單線條及帶有輕北歐風格的方向作為單位的設計主調，同時亦希望有一個平日可以收藏的排舞空間讓女兒在屋企練習跳舞。到底設計師如何在滿足戶主要求同時，又能確保到單位的空間及設計能取得平衡？



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基本資料：

大圍雲疊花園／591平方呎／３房／工程費用約81萬

單位客飯廳擁有非常充裕的空間，而旁邊的L形高身儲物櫃則能提供足夠的儲物空間讓戶主擺放生活用品與雜物，同時櫃頂的放光效果能令單位視覺上的空間感更加闊落。設計師在組合櫃中隱藏了一張飯檯，與戶主一家人用膳時才打開，平日的活動空間自然更充足。客飯廳預留如此充足的空間當然是讓女兒排舞，但鏡子又收藏在哪裡？由於戶主不想日常在客飯廳放置一面全身鏡，因此設計師最後決定把練舞用的鏡子放到L形組合櫃最靠近玄關的櫃裡，只要打開櫃門變能將客飯廳搖身一變成為排舞間。

戶主喜歡簡約北歐感覺，因此廚房與飯廳位置都採用了白色家俬，更有令客飯廳兩個空間色調一致的作用，增加設計上的連貫性。加上一個到頂廚櫃組合可以讓戶主擺放麵食廚具等，對不常下廚的戶主而言已經有足夠的實用性。為了增添單位的特色感，電視牆由白色、湖水綠及木色的幾何圖形拼湊而成。牆背的滲光效果令到整幅牆更有層次，而且用色亦與家俬及木地板相配襯，視覺效果搶眼之餘又帶時尚感。旁邊走廊位置的藝術漆牆身利用藍色漸變Pattern營造海洋畫面作點綴，配合單位的北歐輕便風格毫無違和感。

客飯廳擁有非常充裕空間，旁邊的L形高身儲物櫃提供足夠儲物空間，感覺乾淨俐落。（設計情報中心提供）

主人房由兩間房打通而成，一邊用作衣帽間，另一邊則是睡眠區。整個房間以木家俬為主，承接單位簡約，柔和的色調。床頭的幅特色牆與客廳電視牆互相呼應，湖水綠色及木色的不規則拼圖之間加入放光效果，更見獨特性。設計師考慮到單位樓底並不算高，因此善用加高地台配搭油壓床，為屋主增添大量儲物空間。

女兒房利用紫色、白色與木色作配搭，符合女兒喜好同時亦能帶出柔和感。上下床的上格有一個屋頂型的設計，讓女兒在休息時有一種被保護的感覺。下方則是讓女兒做功課的書檯，L形書檯配掛牆書櫃，身後就是衣櫃。設計師用盡每吋空間，讓女兒有足夠空間擺放自己的物品與衣服。

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