【裝修實例】元朗采葉庭658呎3房　80萬古典與現代相融帶出高雅感

文：設計情報中心

【元朗／釆葉庭／私樓】今次介紹位於元朗的采葉庭一個單位，實用面積約658呎，3房2廳。戶主夫婦非常鍾情巴洛克式設計，因此希望單位可以有一種帶有古典感覺的歐式風格；而兒子則喜歡現代感濃烈的型格設計。面對兩種風格完全不同的要求，如何將兩種設計風格融入到一個單位就成了設計師的最大挑戰。



+ 19

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

基本資料：

元朗采葉庭／658平方呎／3房／工程費用約80萬

單位的客飯廳設計偏向簡約的歐式設計。就以靠近玄關的組合櫃為例，設計師利用玫瑰金色的金鋼邊框刻畫出花線線條，營造出歐陸式的感覺同時亦能滿足兒子希望單位擁有現代感的味道。金鋼邊框帶出型格氛圍，令設計上可以於古典與現代之間取得平衡。再配合鋼琴旁邊的金屬屏風，更為單位增添幾分優雅感覺。除了花線，歐式設計中雲石可以說是不可或缺的元素之一。設計師利用雲石於通往睡房的走廊位置做了一個圍框效果，不但能配合戶主夫婦鍾情的巴洛克式設計，亦有修飾走廊位置的效果。

主人房的床背牆及天花都用上金色藝術漆，令到房間有一種如同置身於歐洲宮殿雍容莊嚴的氣派感。而主人房另一個不得不提的地方就是旁邊的到頂白色衣櫃。花線設計再配以金色手把，貫徹單位的古典特色。打開衣櫃看到非常充裕的儲物空間，能掛能摺，足夠戶主放上大量衣物。床頭旁邊則有由衣櫃伸延出來的梳妝台，打開抽屜可以放到不少化妝品。梳妝檯的面積不少，更可同時讓戶主作處理文書之用。

單位設計偏向簡約的歐式設計，金鋼邊框帶出型格氛圍，令設計上可以於古典與現代之間取得平衡。（設計情報中心提供）

主人房套廁同樣使用暖色系配搭。水龍頭上方的鏡子可以打開，裡面的櫃子可放置備用的牙膏牙刷等洗滌用品。為了加強主人房套廁的燈光，設計師在鏡櫃下方造了一條燈槽，再配合旁邊的掛燈，讓主人房套廁非常光猛。

踏入兒子房便會看到設計風格變為現代型格風。簡潔的設計配搭黑色玻璃衣櫃，床背的牆身油上橙玉色，設計符合兒子要求，同時睡房亦有充足的儲物量。

設計情報中心facebook專頁：按此

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

↓↓↓荃灣樂悠居538呎3房 78萬客廳唔裝電視窗台變囝囝書枱｜裝修實例↓↓↓

+ 11

↓↓↓荃灣樂悠居538呎3房 78萬客廳唔裝電視窗台變囝囝書枱｜裝修實例↓↓↓

+ 11

↓↓↓租置葵興邨428呎變2房2廁 85萬豪裝變身私人藝術展館｜裝修實例↓↓↓

+ 9

↓↓↓大埔白石角嘉熙440呎2房 30萬中國風配雲石毫無違和感｜裝修實例↓↓↓

+ 7

↓↓↓大坑半山上林788呎4房 52萬建構明亮之家兼有溫暖感覺｜裝修實例↓↓↓

+ 11

↓↓↓紅磡半島豪庭946呎4房 140萬設計簡潔精緻風格大單位｜裝修實例↓↓↓

+ 13

↓↓↓大圍豐盛苑380呎3房 74萬裝修大翻新讓仔女有獨立房間｜裝修實例↓↓↓