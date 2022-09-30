女子聲稱自衛　錯把哈士奇看成野狼獵殺剝皮　發文炫耀遭網民聲討

雖然有人認為哈士奇像狼，但其實兩者不難分辨。美國蒙大拿州1名女子在社交平台上載打獵的照片，吹噓自己獵殺「野狼幼崽」的「豐功偉業」，隨即引起軒然大波，原因是她所獵殺並剝皮處理的顯然並非野狼，而是出名溫馴呆萌的哈士奇。事件引起網民關注，大批愛護動物人士在留言區撻伐該名「女獵人」，女子承認錯誤，稱自己「是人，也會犯錯」，但就強調獵殺行為是出於自衛本能，但最終還是在一片罵聲中把相關帖文刪去，然而相關照片已被網民截圖流傳，並促請當局調查。



美國蒙大拿州1名女子露絲在社交平台上載打獵的照片，吹噓自己獵殺了「野狼幼崽」，然而被網民發現她所射殺的其實是哈士奇而非狼。（facebook圖片）

綜合外媒報道，美國米勒城1名女子露絲（Amber Rose）日前在社交平台上載打獵的照片，又在帖文表示她本來打算獨自獵殺捕食者「秋季黑熊」，「但是我有了帶走另1隻捕食者狼幼崽的機會，給我的男人發訊息說『我剛剛射殺了一隻狼幼崽，感覺真是太好了』」，並標籤「第1隻狼」、「少了1隻捕食者」。在照片中，露絲坐在卡車上，一手抓着步槍，一手放在動物的遺體上咧嘴笑着。

在照片中，露絲坐在卡車上，一手抓着步槍，一手放在動物的遺體上咧嘴笑着。（facebook圖片）

然而，露絲的帖子立即引起了動物愛好者的強烈反對，他們指露絲屠殺的動物不是小狼，而是西伯利亞哈士奇。從照片可見，該毛色黑夾白的動物面部有明顯「面具狀」的白色花紋，毛皮被血染紅，剝皮後被攤放在卡車，狀甚慘烈。這些照片令網民極度不安，「牠分明是哈士奇，不是狼」、「作為一隻哈士奇的主人，我難過得哭出來了」、「這個女人對1隻狗誘捕、殺戮、剝皮，然後聲稱是狼」，亦有人希望當局能調查這宗「殺狗案」。

事後，弗拉特黑德縣治安官辦公室發表聲明，稱「有人報告稱在弗拉特黑德國家森林的多麗絲溪地區發現了『幾隻哈士奇和牧羊犬混種狗』」，其中一隻狗「可能已被槍殺」。他們已把11隻狗交給動物控制中心並帶到動物收容所。至於是次槍擊事件，他們已展開調查。而根據蒙大拿州魚類、野生動物和公園制定的規定，每人最多可以帶走20匹狼，而狩獵每隻狼都需要單獨的許可證。

羅絲最終疑似刪帖不再回應，但網民已截圖並在網上轉發，斥責她冷血無知。（facebook圖片）

露絲面對譴責，終承認錯誤，指「是的，我犯了一個錯誤，因為我確實認為牠是一隻混種狼幼崽，」但她亦補充指事前不清楚有幾隻狗「被扔到了11英里的荒野中」。同時，她堅稱是出於自衛才射殺了這只動物，「我在出發去獵熊之前已購買了『狼標籤』（獵狼許可證），以防我遇到狼。在這段時間，我遇到了我認為可能是雜交種的『狼』，我的安全是頭等大事，而這只動物正向我咆哮，就像要吃掉我一樣。」她又強調「我是人，會犯錯」，來回應網民的指責。不過網民並不接受，責罵聲仍一浪接一浪，羅絲最終疑似刪帖不再回應，但網民已截圖在網上轉發以斥責她的冷血與無知。

（綜合）