勁揪！家中停電電閘失效又無窗　山東爸霸氣鑿牆送女返學惹熱議

「無嘢可以阻到阿女返學！」山東臨沂一戶人家日前家裏停電，由於家門是用電動捲閘，家中又沒有窗戶，而女兒卻急着要上學，爸爸情急之下，竟然鑿開石膏板牆讓女兒爬出去。鑿牆影片於內地網上瘋傳，有網民笑言「古有鑿壁偷光，今有砸牆上學」、「孩子：『我沒說過我要去上學呀？』」，也有不少網民留意到消防安全隱患，「停電給這家人提了個醒，門打不開着火怎麼辦？消防安全意識必須有呀！」。



山東臨沂一戶人家日前家裏停電，由於家門是用電動捲閘，家中又沒有窗戶，爸爸情急下鑿開石膏板牆，讓女兒爬出去上學。（《西部決策》微博影片截圖）

據《西部決策網》報道，周一（26日）早上，山東臨沂市李女士一家發現家裏停電，電動捲閘打不開，於是老公決定鑿開石膏板牆，花了3、4分鐘就成功鑿出1個直徑50厘米的洞，成功送女兒上學。李女士經過今次這件事得到教訓後，表示會安裝推拉門以保安全。

網民紛紛點出事件帶出的安全隱患，「還好是上學遇到了，老天爺在幫你們一家。我看到第一反應就是如果是火災怎麼辦呀，李女士趕緊改門呀」、「趕緊開個大窗戶吧，萬一失火了還能逃生呀」、「應該也會配手動裝置吧，這電捲閘門設計不合理」、「搞個戶外備用電池的重要性」、「好了，現在小偷也知道你家牆隨便就能砸開了」。

另有網民笑言，「小孩今天上學給小朋友說，我爸把牆砸了送我上學的，厲害吧」、「他家孩子肯定是個學霸，如果是學渣就正好能不去上學了」、「你可能不信，為了上學砸了一面牆，什麼都無法阻止我對知識的渴望」、「孩子：『你們就不能和老師打電話請個假嗎？』」、「孩子：『就不許我玩一天，是吧？』」。