自小在家族經營幼稚園長大　3歲童返學仍崩潰大哭　片段可愛爆笑

小朋友返幼稚園因不適應而哭鬧，十分平常，可是，一出生便在幼稚園長大的3歲男童，到正式上課時，每日一進課室就哭起來，實在讓人難以理解，他的母親便把這他哭哭的可愛模樣拍下來，影片被瘋傳，惹起不少網民的憐愛，更笑指，「自己開的幼稚園都不願意上，所有小孩都一樣！」



安徽阜陽一名3歲男童，自小在家族經營的幼稚園生活，該幼稚園的校長是他的爺爺，園長是他的姑姑，副園長是他媽媽，飯堂廚師亦是他的奶奶，在幼稚園內圍着身邊的都是家人。當他到3歲正式入學時，媽媽順理成章安排他到家族經營的這所幼稚園上學。

可是，他每天一踏進課室，仍是崩潰大哭，還邊哭邊叫「媽媽」，他的媽媽見狀也沒他辦法，便拍下他的可愛模樣，並向所有家長表示：「自己家的孩子上自己家的幼稚園也是會哭的」，這影片在網上瘋傳。

看到男童豆大的眼淚，引起不少網民的憐愛。（影片截圖）

網民看過小男孩的影片紛紛留言，笑稱：「笑死！院內院外全都逃不過」、「自己家開的幼稚園也不願意上啊」、「可以放心了，這說明這家幼稚園的飯菜是沒有問題的，畢竟自己孩子也要吃」、「上學不是上學，放學不是放學，只是從他家一個房間到另外一個房間而已，能不哭嗎」。