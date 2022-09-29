時薪$38！媒體公司請兼職文員　要求DSE呢個分數　網民：低過麥記

在香港地打工，學歷如此不值錢？網上流傳招聘啟示，有多媒體公司以時薪38元聘請兼職助理文員，負責互聯網系統及數據核對，每周需上班5天，每日2至4小時。公司要求求職者需有基本電腦操作知識，而會考數學科獲C級或DSE獲21分或以上可優先獲聘。網民看過招聘廣告也批評薪金離地，「比最低工資多$0.5咁多」、「無任何學歷要求嘅麥當勞出價44-53蚊一小時」，又指若求職者DSE有21分成績，理應可找到待遇更好的工作。



網上流傳招聘啟示，有多媒體公司以時薪38元聘請兼職助理文員，負責互聯網系統及數據核對，每周需上班5天，每日2至4小時，待遇引來網民熱議。（勞工處網頁截圖）

有網民早前分享一則招聘啟示，1間從事商用服務業的多媒體公司在勞工處刊登職位空缺，聘請兼職助理文員。公司要求應徵者具中五程度及有會考5科合格的成績，同時需懂一般粵語和英語、懂讀寫中英文、具有基本電腦操作知識及工作具效率。

兼職助理文員的職責為處理互聯網系統及數據核對，擁有會考數學科C級或DSE獲21分或以上的求職者可獲優先取錄。成功獲聘者須每周工作5天，於星期一至五下午2時半至7時半間，每天工作2至4小時，時薪為38元，即剛好高於最低工資每小時37.5元。

網民看過招聘廣告也批評薪金離地，又指若求職者DSE有21分成績，理應可找到待遇更好的工作。（《大債時代》劇照）

不少網民看過招聘廣告也狠批薪金離地刻薄，「一個下午茶都閒閒地貴過𠵱個工資，而每日工作2至4小時即係分分安排到連『418』（意指「連續性僱傭合約」）都冇，慳返晒有薪大假」、「當你1日有4個鐘， 1星期5日，1個月得3040人工，仲低過生果金」。

亦有網民揶揄$38元時薪僅僅高於最低工資，直指符合公司要求的應徵者能找到待遇更高的工作，「嘩！比最低工資高成50個仙，老闆真是良心僱主」、「無任何學歷要求嘅麥當勞出價44-53蚊一小時」、「成日話請唔到人，再唔係就話請的人返嚟做唔到嘢，凡事有因果」。