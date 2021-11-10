製作公司請平面設計師　每周5.5天月薪得$8000　網民：慘過返M記

不少設計師也經常自嘲於香港地任職設計工作「慘過食屎」，原來薪金真的沒有最低只有更低？有位於屯門的製作公司於網上聘請平面設計師，要求中六程度學歷，每天5天半工作，懂得使用設計軟件優先，然而月薪只有8000元。招聘廣告引起網民熱議及瘋傳，直指薪金猶如「時光倒流30年」，形容「慘過返M記」、「多個double都嫌少」。



有位於屯門的製作公司於網上聘請平面設計師，要求每天5天半工作，懂得使用設計軟件優先，然而月薪只有8000元，引來網民熱議。（招聘網頁截圖）

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屯門1間經營平面設計及舞台製作的公司於不同招聘網站刊登招聘啟示，有意聘請1名平面設計師。公司對設計師的學歷要求不高，只需達中六程度、懂一般粵語及寫中文，但要求略懂設計，有經驗及可使用AI、Photoshop及InDesign優先，而缺乏經驗者可獲在職培訓。

有位於屯門的製作公司於網上聘請平面設計師，要求每天5天半工作，懂得使用設計軟件優先，然而月薪只有8000元，引來網民熱議。（招聘網頁截圖）

該平面設計師職位主要負責協助製作各類書籍、小冊子、海報、門券、宣傳橫額及大型活動之背幕。公司表明有晉升機會，待遇為月薪8000元，可面議；工作時間為每周一至五上午9時至下午6時及星期六上午9時至下午1時，合共5天半工作，包括每天下午1至2時的無薪飯鐘。

相關招聘廣告一出即獲網民熱議及瘋傳，不少人批評薪金刻薄兼離地，「20年前嘅人工？」、「未睇幅圖時，我以為係$8000返5.5日，原來係月薪」、「有冇搞錯，多個double都嫌少。咩料呀咁嘅offer都開得岀」。亦有人慨嘆任職設計師人工竟比譚仔姐姐或保安更低，「做看更好過、可以瞓下覺、又可以吹下水」、「時薪得45蚊，慘過返M記」。

有眼利網民發現，該公司自今年10月起同時聘請多名負責會計、製作或場地佈置等範疇的文員，待遇同樣為8000元，須每周工作5.5天。（招聘網頁截圖）

有眼利網民則發現，該公司自今年10月起同時聘請多名負責會計、製作或場地佈置等範疇的文員，待遇同樣為8000元，須每周工作5.5天，部份職位更表明須在戶外工作，令人大感驚訝，不禁留言指「前世做錯好多錯事先要喺香港打工」、「而家請工人有啲都話要加到六千幾先請到，遲下香港人嘅人工仲賤過乜」。