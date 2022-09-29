中獎惡夢？欠債男中千萬頭獎成焦點　1個原因狂呻慘：情願無中

中千萬元頭獎一夜致富是不少人的夢想，也有可能是惡夢的開始？印度1名任職司機、負債纍纍的男子，本已打算離鄉別井到他方打工重新開始，可是命運安排他突然中了頭獎，獲得2.5億盧比（折約2,376萬港元）巨額獎金，扣稅後仍有1.5億盧比（折約1,455萬港元）。男子中獎消息成為新聞焦點，家門外突被大批陌生人包圍向他嚷着要錢，迫使他整更躲在家中，就算兒子生病也不敢出門求醫，他無奈地稱：「情願沒有中獎」。



印度男子亞勞中頭獎一夜致富，想不到卻是惡夢的開始。（網上圖片）

綜合外媒報道，印度中年男子亞勞（Anoop Babu）任職人力車司機，因欠債纍纍，便想到馬來西亞做廚師重新開始，並已向銀行借貸實行計劃。籌備離國期間，亞勞的兒子在家中找到一些零錢，於是在9月中買了1張彩票，想不到竟然中了頭獎，獲得2.5億盧比（折約2,376萬港元）的獎金，扣稅後仍得1.5億盧比（折約1,455萬港元），得獎消息更登上新聞頭條。

亞勞因每天有人在他家門外等候而十分崩潰，並表示：「我情願沒有中獎，或只中３獎可能會更好」。（網上圖片）

亞勞中獎的消息極速傳開去，被認出後吸引大批認識與不認識的人群聚集在他的家門外，亦有攝影機在守候。初時亞勞覺得很開心，盤算如何運用獎金翻身之際，情況卻開始失控，因每天都有人在家門外向他要錢，即使走在街上也被人認出跟蹤，令他十分崩潰，整天困在家中不敢出街，就算兒子生病也不能帶他出街求醫。

亞勞指自己仍未拿到獎金，但大家未有理會，仍每天在他家門外等候，令他感到十分崩潰，悔恨地表示：「我情願沒有中獎，或只中３獎可能會更好」。政府現已安排他參加管理財務的計劃，讓他好好利用這款獎金，首先是還清債務、替家人建房子，捐給慈善機構，他亦計劃會創辦自己的公司。