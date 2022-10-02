父申綜援物業轉未婚兒名下暫管　家人中風財困　4姊弟釀爭產

親情敵不過金錢考驗？有女網民日前發文大呻，十多年前父親中風，4姊弟想為爸爸申請綜援，於是將父親的物業轉到當時唯一未婚的弟弟J名下，但當時有共識是該物業是4姊弟共同持有。其後爸爸過身，J將物業放租後大家也沒過問租金去向，惟至今年初另一弟弟中風，她希望J先墊支3萬多元的住院費時，因物業積壓多年的問題終於一次過爆發，因J竟拒絕幫忙付錢，姊弟為錢幾乎翻面。網民斷言弟弟是想獨吞物業，而事實上物業多年來都以其名字持有，絕對有條件獨吞；但有人覺得一切都是因果，4姊弟一開始不是替父親申領綜緩而把物業轉名，就不會有今日的局面。



樓主透露10多年前父親中風，4姊弟想幫父親申請綜緩，將物業轉名到唯一未婚的弟弟名下，現在後悔莫及。（《再創世紀》劇照）

樓主在親子王國討論區分享經歷，親情始終難過金錢這一關，更指「中一次風先知自己細佬係人渣 」。樓主指自己是家中長女，下有3名弟弟，化名作K、M、J，十多年前爸爸中風後，一家人想為爸爸申請綜緩，於是將爸爸物業轉到唯一未婚的弟弟J名下。

樓主早已結婚有自己家庭，當時一切來得太快又太亂，短短1年內爸爸中風、媽媽離世，物業搞轉名後3個月才知悉轉到J名下。當年3名弟弟還在父親的單內居住，沒想過要分清楚，以為大家有共識，J只是名義上持有單位，「層樓大家都有份」。

樓主指家人平時見面有講有笑，原本大家以為有共識，父親物業大家有份。示意圖。（《家族榮燿》劇照）

幾年前爸爸過身後，樓主經濟上沒問題，弟弟J亦將物業放租，她也沒過問租金去向，平日飲茶都會提到「而家層樓租到出去，第日賣咗層樓之後分返畀大家」。至今年初，弟弟K不幸中風，但他與妻子關係很差，經常為錢銀爭吵，「只差在未離婚」。現時弟弟的妻子堅持不會為他支付住院半年的費用，「老實講，人哋老婆唔肯比，我哋無方法逼佢畀」，3姊弟商討如何幫K時，樓主即提出父親的物業K一樣有份，應該先記數由J幫他出錢，等他日賣樓時倒扣。

名義上持有物業的J聞言後開始發脾氣，「話點解層樓都未賣，點解而家要佢負責出錢」，樓主直言即使未賣，但J一直有收租，只是大家沒開口討回，「以前唔問你拎，當係儲喺公家戶口度啫，而家細佬K有需要咪喺公家出返，咁都好無理咩」，現在只要求J拿出一點點。

樓主透露K住半年公院後現時已入住老人院，住院費合計只是約3萬元，弟弟J已經如此大反應。她大呻初時家人相聚時有講有笑，「點知而家細佬K有困難想用少少，咁同細佬J講下就已經要翻面咁」。她指3萬元多不算大數目，父親物業租出去2、3個月一定有，但「輕輕一提」就幾乎要姊弟翻面令她非常痛心。

弟弟K中風後，持有父親物業的J拒付住院費，樓主唯有與弟弟M夾份支付。示意圖。（《家族榮燿》劇照）

樓主形容這次經歷猶如一部家人爭產片「考驗人性」，許多網民直言事件關鍵，是一家人「以為大家有共識」、「1個人揸住層樓，得口頭協議，咁樣實出事」，但凡有關業權問題一定要白紙黑字寫清楚。有人指出一家人多年來未曾問弟弟J拿租金，「可以話默認佢收」，又斷言賣樓平分已經不可能，「講真，佢真係唔分畀大家都奈佢唔何 」，不少人覺得弟弟J明顯想獨吞，「你哋要預層樓冇得分，我覺得J一定會獨吞」。

樓主回覆時提及當年轉名沒有加弟弟M的名，原因她都不清楚，但K因為正在破產，故無法加名。有網民認為可能物業只給J是父親本意，「我覺得根本就係你爸爸嘅意思就係將層樓全權交俾你弟弟」。

樓主說3萬元多不是大數目，她和弟弟M夾份就可以解決，難題是中風後的生活費用，不知如何應付。（《家族榮耀》劇照）

部分網民批評，樓主一家以物業轉名方式想「呃綜緩」，一開始就理虧。樓主承認當年「我哋係衰仔想慳錢」，回想起來爸爸入老人院後應該馬上賣樓，讓爸爸可以自己用錢，「咁就應該無拗撬」。網民指樓主真有不滿，可能要對簿公堂，但當年轉名申請綜緩的事就會被翻舊帳。

弟弟J不願幫付住院院、弟弟K的妻子懶理，樓主坦言和弟弟M都願意夾住院費，但未來弟弟K的生活費才是難題，目前K正自己申請綜援，「我都係想呻下，原來真係一講錢就傷感情，好唏噓」。

（親子王國）