2個月前遞辭職信　經理突反口話無收過　打工仔勁無助：點部署？

辭職要親手遞信除了較禮貌，還有是避免出現收不到信的爭拗！有打工仔於討論區發文表示，在最後1天上班日（last day）前1天，經理突然通知稱沒收過她的辭職信，「唔承認我辭職，問返我有冇證據」，因公司規定辭職須兩個月前通知，她無助地問「走就要賠返兩個月（代通知金）？咁可以點搞？」。不過不少網民留言批評樓主沒親手遞信及傳電郵做紀錄也有責任，「一向親手遞同埋email補底，你就咁放枱面，係人都話無收過喇」。



有打工仔於討論區發文表示，在最後1天上班日前1天，經理突然通知稱沒收過她的辭職信。（《我要準時下班》劇照）

該名打工仔於連登討論區以「公司話無收過我封辭職信，點部署？」為題發文表示，當時只是將辭職信放在經理的桌面，並沒有再傳送辭職電郵。她指出，經理和同事之前知道她打算辭職，「有叫我留，但我唔留」，猜想因公司正「等人用」，但仍未聘請到新人，無人交接工作下，「今日突然間出茅招，話無收過封信」、「跟緊單project仲有3個月就完，擺明請唔到人想屈我跟埋佢」。

樓主抱怨道，「講真，讀書都冇教點樣交辭職信，淨係教封信點寫」，傷心地說該封辭職信「寫到幾靚都冇用喇，話冇收過就冇收過，咁都得」。她又說，其後經理與她討論這件事，稱「收到風」她未找到新工作，要求她做多3個月完成手頭上的項目，承諾會分花紅給她，若不想可以再遞辭職信，但要做多2個月，並要求翌日回覆選擇。

樓主猜想因公司正「等人用」，但仍未聘請到新人，無人交接工作下，「今日突然間出茅招，話無收過封信」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

不少網民批評樓主做得不足，「次次放完都會影相作實，你真心幾onX下」、「所以我用email遞信，大家有日期證明，唔使口同鼻拗」、「其實辭職信親手畀會好啲，至少確認佢面對面親手收咗，當然影低個copy/記錄更好」、「呢兩個月完全無做過交接工作？有嘅話已經可以做證明，無交接過嘅話你點解一路都唔懷疑，仲會咁心安覺得無人搵你交接」、「出嚟做嘢，自己做唔足就食番，兩個月任何對話交接都無，邊有可能」。

有網民建議樓主現時可做的事，「有冇任何WhatsApp紀錄係證明你經理同你傾過辭職？有就可以勞記（勞工處）見」、「你之後唔係要即刻轉工，咪辭多次，陪佢玩2個月，有糧出，慢慢玩」、「返多兩個月囉，坐到夠期，工作量就做返平時50%，夠鐘就食飯收工」、「同佢留低hea做囉/玩嘢囉，佢驚過你啦」、「賠糧當經驗囉」。