6大行死人港鐵站出口　網民實測最長行12分鐘　鰂魚涌公認最惡頂

港鐵四通八達，但有時行上車站出口可能比車程更久，每天都要經歷「終點一世也未到」的心情。有網民發起討論，嚴選「行死人港鐵站出口」，由下車前往目標出口最長可達12分鐘，例如由尖東站步行至L5出口要最少8分鐘，又形容前往西營盤站的A2出口猶如時光隧道，至於鰂魚涌及美孚站則是叮噹馬頭，難分勝負。



第五位是尖沙嘴L5出口，若然從尖東站出發，行過去最少8分鐘，沿路經過的「紅區」範圍更沒有行人輸送帶。（資料圖片）

該網民在連登討論區以「嚴選5個行X死人嘅港鐵站出口」為題發帖，並列出其心水：

第五位是尖沙嘴L5出口，樓主表示如果由尖沙嘴站前往此出口都尚算接受得到，但若然從尖東站出發，行過去最少8分鐘，沿路經過的「紅區」範圍更沒有行人輸送帶。

第四位為銅鑼灣站A出口，該出口能直通往時代廣場，但如果在往柴灣方向的月台下車，必須經過往堅尼地城方向月台，再行斜路往出閘位，再接駁多條扶手電梯才到達地面。

第四位為銅鑼灣站A出口，該出口能直通往時代廣場，但如果在往柴灣方向的月台下車，必須經過往堅尼地城方向月台，再行斜路往出閘位，再接駁多條扶手電梯才到達地面。（資料圖片）

第三位是宋皇臺站B3出口，沿地下隧道可直往九龍城南角道，雖然路途遙遠，但沿途設有歷史文物展覽，樓主點評指該路段不失為夏天涼冷氣的好地方。

至於第二位則是西營盤站A2出口，樓主貼出1張平面圖，形容由月台到A2出口猶如走進長長的時光隧道。

最後樓主選出2個港鐵站出口為雙冠軍，包括鰂魚涌站A出口及美孚站A或G出口，並指鰂魚涌站由將軍澳線月台下車前往A出口，「你會發現隨時冇咗12分鐘」；至於美孚站荃灣線月台前往近屯馬線的出口，則是眾所周知的漫長旅程，樓主笑言「佢都知你行到攰，收費區入面係有七仔畀你補給」。

有人認為何文田站不能榜上無名，「上次去足總行餐懵」。（資料圖片）

經過樓主逐一點評後，網民大致都認同其看法，「真，銅鑼灣站A出口出地面行仲快」、「鰂魚涌幾層上落，最慘」、「鰂魚涌夏天30幾度未上地面已經濕晒」、「美孚不能認同更多」；但亦有人認為何文田站不能榜上無名，「上次去足總行餐懵」、「搭觀塘線好似地心探險記咁」、「足總嗰個位同何文田站爭八九幾丈遠」；有網民則慨嘆「我住何文田，返鰂魚涌，一次過食兩舊屎」。