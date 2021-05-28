網民嚴選5大最熱港鐵站　鰂魚涌轉車超難頂　終極大佬如「煉獄」

撰文：卡洛兒
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【MTR／港鐵站 / 酷熱天氣】今年6月未到，已創下多個炎熱天氣紀錄，一出街已經汗流浹背，返工放工逼港鐵更是煎熬。有網民就曾盤點「全港最熱嘅地鐵（港鐵）站，多數是室內封閉不夠通風，猶如蒸爐一樣，有些亦因為人流過多，「膊頭掂膊頭」，令室內溫度頓時高幾度。不過說到終極大佬，人人聞風喪膽，更形容是「煉獄」，笑言想在該站避暑的話，就只有冷氣開放的廁所。
網民嚴選最熱港鐵站。（資料圖片）
網民盤點最熱港鐵站TOP 5▼▼▼
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講完「最地獄」，網民都有推介一些冷氣充足、環境舒適的「最天堂港鐵站」系列，形容是「夏天救星」▼▼▼
香港人口密集，尤其在商業辦公室重地，每逢上下班繁忙時間，車站和馬路更是水泄不通。有網民最近在討論區提出香港深度遊的「理想地點」，笑言要讓遊客體驗香港最真實一面▼▼▼
網民嚴選香港深度遊行程 觀塘收工遷徙夠壯觀 仲有7個地道推介
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👇👇👇同場加映：網民曾票選最地獄返工地區，觀塘亦都當選第1名👇👇👇
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同場加映：網民分享那些年波波扶手的爆笑事▼▼▼
有網民自爆曾舔波波扶手，行為十分嘔心。（01製圖）
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