網民嚴選5大最熱港鐵站　鰂魚涌轉車超難頂　終極大佬如「煉獄」

【MTR／港鐵站 / 酷熱天氣】今年6月未到，已創下多個炎熱天氣紀錄，一出街已經汗流浹背，返工放工逼港鐵更是煎熬。有網民就曾盤點「全港最熱嘅地鐵（港鐵）站，多數是室內封閉不夠通風，猶如蒸爐一樣，有些亦因為人流過多，「膊頭掂膊頭」，令室內溫度頓時高幾度。不過說到終極大佬，人人聞風喪膽，更形容是「煉獄」，笑言想在該站避暑的話，就只有冷氣開放的廁所。