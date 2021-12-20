免費乘車日｜網民熱議最過份路線　搭1個站過海巴　港鐵站站出閘

昨日（19日）為立法會換屆選舉，多個公共交通營辦商，包括港鐵、九巴、新巴及電車公司等為市民提供免費乘車優惠，各區公共交通非常繁忙，巴士站或港鐵站都現長長人龍等上車。「全民搭車日」過後，網民紛紛盤點一下戰績，分享自己昨日乘搭「最過份的路線」，包括搭過海隧巴1個站到鄰近屋苑、港鐵站站出閘打卡、大埔出尖沙咀再入元朗，有人甚至於港鐵站出入閘過對面商場，免卻平日兜路的麻煩。



昨日（19日）為立法會換屆選舉，多個公共交通營辦商，包括港鐵、九巴、新巴及電車公司等為市民提供免費乘車優惠，各區公共交通非常繁忙。（資料圖片）

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免費乘車優惠為各區帶來大量人流，不少人都有多遠去多遠，玩盡港島九龍新界，不只迫爆景點線，連居民線都現長長人龍，變「全民遊車河日」。有網民就大曬昨日戰績，指自己「土豪上身」，全日賺了過百元車費，有人就笑言一大早已不斷出入閘，穿梭各個港鐵站，「已經賺咗幾千蚊車費」、「每一個站出一次打卡集郵，一站5元」。

有馬鞍山居民就表示，以往由新港城中心前往馬鞍山廣場，因有港鐵閘口攔住，而要兜路從兩側通道經過，但在免費乘車下決定出入閘直行至對面廣場，「好爽，想以後都可以咁行」。

昨日（19日）巴士站或港鐵站都現長長人龍等上車。（資料圖片）

有網民就指自己乘搭1個站過海巴士，逾20元搭3分鐘，以1程來計「性價比」最高，笑言「體會下平時長者點搭2蚊車」；有人就以「量」取勝，「89x > 74x > 85c > 89x > 83k > 15 > 15 > 83k……加無數次mtr」；有的趁機體驗以往不捨得付錢的路線，「紅磡到上水坐頭等」。有網民表示乘搭1個站可能比行路更慢，但隨即被反駁「傻啦，今日（19日）行路最貴」。

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