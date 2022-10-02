淘寶中伏！$1600訂木櫃收貨驚見20塊木板　港女呻無教學兼錯尺寸

淘寶沒有淘不到，只有想不到，有時甚至會中大伏！有港女分享指，從淘寶網花了約1600元購買1個木櫃，沒料收貨時驚見全是木板，店方亦無提供任何說明書或教學影片，需要「完全靠想像力」自行組裝，臨完工時還發現尺寸有錯，櫃門無法閉合，令她非常無奈。



女網民指日前在淘寶網花費1450元人民幣（約1600港元）購入1個木櫃，但拆開包裝時發現只有約20塊木板，需要自行組裝。（FB「淘寶唔開心share （中伏group)」圖片）

該女網民在facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group)」中發帖，指日前在淘寶網花費1450元人民幣（約1600港元）購入1個木櫃，但拆開包裝時發現只有約20塊木板，需要自行組裝。惟店主沒有任何圖片或短片教學，「問客服有無教學，先知收錢嗰陣其實包咗70蚊安裝費」，但因香港地區未能提供安裝服務，對方還解釋因這款櫃是新品，「完全沒有（教學）的，乖乖」。

樓主只好「憑想像力」自行安裝，沒料到臨完工時又發現兩對骹位不相對，尺寸不一，導致櫃門無法合實，欲留下負評又發現賣家已把商品下架，令她氣憤難平，遂向淘寶客服投訴要求介入，賣家才急急聯絡，提出退還80元，要求她撤銷投訴。

她又透露之前亦曾在其他淘寶網店購入家俬，包括睡床、電視櫃、化妝枱等，店家會附上教學影片或有師傅親自教學，「試過好到每塊板有貼數字，螺絲位全部對得齊」，今次分享出來只想提醒大家小心中伏。

網民均批評涉事店舖售後服務差劣，附有說明書是基本事，有些店舖甚至會真人連線教學，「試過兩次冇教學，佢會wechat視頻教你裝」、「無安裝教學又絕啲嘅」、「買幾次要砌嘅櫃都係冇圖，但係問客服都會有教學片俾你，明顯你呢間嘢差」，又指淘寶網購家俬如「考牌」般，而且難免有伏，「砌到個型出來都算係咁」、「淘寶直運？無爛己經好好」。