淘寶送貨收$20附加費　港女網上公審斥貪心　送貨員1句反擊大逆轉

使用淘寶集運送貨非常便利，但要注意部分地區或需收取附加費。有住在村屋的女網民在社交平台發文投訴，指使用一間集運公司的送貨服務時，遭送貨員收取20元附加費，批評對方貪心且態度差，遂將其容貌放上網「公審」。惟送貨員其後現身反駁，指收取附加費是公司規定，又大呻「今日35度，推成30kg（公斤）貨，嚟到你仲為講好嘅$20話我貪心？」，獲網民力撐。



事主日前在fb發文，指1名集運公司的送貨員收取20元附加費，質疑對方態度差。（FB「淘寶唔開心share」截圖）

該女網民在facebook群組「淘寶唔開心share」發帖，指自己2次均使用同1間集運公司，剛巧亦是同1位司機幫忙送貨，第1次因家裏無人收貨，而着他送到其村屋樓下，第2次司機卻要求收取20元附加費。對方稱因上次家中無人而酌情免收，爭輪一番後司機還是堅持收取費用，樓主亦有照付款。

惟她感到非常不忿，「20蚊雖然好少錢，但好明顯係司機貪心」，又批評他態度惡劣，「佢超大力扔啲貨，到我落樓下收貨，呢位司機係咁x我媽媽」，呼籲大家要小心選擇集運公司。

事件曝光後，引出送貨員現身反撃，並附上與對方的對話截圖，指出女事主的送貨地址為三棟屋村村屋，與停車地點有一定距離，需搬貨上山，收取附加費屬公司指引。他又指事前已致電對方交代有關收費，當時女事主亦說「無問題」，「唔係你所說嚟到先講，如果你真的覺得$20有問題，可以到我車邊交收」。

至於第一次送貨時沒有收取附加費，送貨員解釋是因對方表示無人在家，「我衰好人免費幫你上山，已經講明下次你要安排好（附加費）」。他又表示，在35度的炎熱天氣下，要推着30公斤的貨物上山，卻被責怪貪心，令他大感無奈，「我解釋係唔想啲西客咩都X咗我公司先」。

所屬集運公司亦有回應事件，指集運運費已包含所有上門費用，唯有些情況則會加收費用或需車邊交收，包括貨車不能直接到該屋企範圍，或村屋不能駛到門前便需約車邊交收等。

帖文引起網上熱議，大部分網民都支持送貨員「企硬」收費，「$20當貼士都唔止啦，大熱天時咁辛苦仲要上山！辛苦晒運輸業師傅！」、「條路咁長，畀50蚊都唔過份」、「咁熱天時，遇上呢種客，司機真係慘」，又批評客人「公主病」、「完全將『西客』2個字發揮得淋漓盡致。