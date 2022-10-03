變態！撞破老公邊偷飲小姨人奶邊自瀆　對視後老公反應令妻極崩潰

「變態到冇人有！」有台灣人妻於討論區發文大爆老公的惡心行為，指出最近妹妹生完小孩回娘家坐月，她與老公也住在同1屋簷下，而妹妹選擇餵哺母乳，由於產乳量較大，所以會將多出的母乳存放在雪櫃。日前晚上，她無意中撞破老公在廚房竟然一手拿着妹妹的母乳，一手放在褲襠裏動，她還看到老公的嘴唇沾有乳汁，她嚇得說不出話來。夫婦人對視後，老公不發一言離開，之後更表現得若無其事般。樓主無助地問：「我到底該怎麼消化這件事，然後後續該怎麼處理？」



有台灣人妻於討論區發文指出，日前無意中撞破老公在廚房竟然一手拿着她妹妹存放在雪櫃的母乳，一手放在褲襠裏動。（示意圖／Getty Images）

該名人妻於Dcard討論區以「老公偷喝我妹的乳汁」為題發文表示，她和老公是跟她爸媽一起居住，而她的妹妹最近生完小孩回娘家坐月。日前晚上，她睡前想於雪櫃拿點朱古力解饞，詎料看到了難以接受的一幕，「我老公他竟然一手拿着妹妹的乳汁，一手放在他褲襠裏動，我跟老公對視的那刻，看到他嘴唇上有乳汁的痕跡」。她當刻嚇得說不出話來，但老公卻當什麼事也沒發生般，「把奶水的瓶蓋蓋好，將手抽出褲管，關好冰箱就離開廚房了」，剩下她呆站在那裏。

她指出，回到房間睡覺時也驚嚇得沒跟老公說半句話，翌日早上老公竟然若無其事地吃早餐、與外母和她聊天，然後去上班。她無助地問「我到底該怎麼消化這件事，然後後續該怎麼處理？我真的不知道」。她表示，母乳是十分珍貴，「難怪我妹總覺得每次擠完的奶，怎麼少了一點的感覺」，又問道「為什麼我老公要這樣？我該怎麼向其他家庭成員談論這件事？」。

網民紛紛留言批評樓主老公十分惡心，「好惡心，意淫自己另一半的親人在想什麼啊」，質疑他對樓主妹妹有變態性幻想，「老公喝你妹妹的乳汁打手槍，換做是我，我怎麼想都無法維持這段婚姻耶」、「天哪，那冰箱的母乳要倒掉吧，人的嘴巴裏有很多細菌，喝過就會污染剩餘的母乳，到時嬰兒喝了容易生病」。有人直指事件令人心寒，拍拖結婚後才知道丈夫是變態，「太可怕了，嫁人之前到底要怎樣知道自己選的男人是不是一個變態」。

樓主其後於留言區補充說，她們一家已暫時將她的老公趕出家，是否離婚還在跟家庭成員討論。