佛系筍工！返唔返、幾點返員工決定　老闆超放任管理出勤率反提升

世界上竟然有工作是由員工自行決定上班與放假安排？就算宿醉睡到日上三竿也不用跟老闆報備，隨意「射波」都沒人管，如此筍工簡直是打工仔的dream job！最神奇是那間公司不但沒有倒閉，反而生意蒸蒸日上！近日日本1個節目就採訪了這間水產公司的老闆，他「佛系」地表示做生意最重要就是善待員工，所以任由員工自行決定如何上班。而節目播出後在當地引起了廣泛關注，亦吸引了大批網民表示想即時寄履歷表去應徵！



水產加工廠的員工流失率一般較高，而日本節目《充實的星期一！！》日前指大阪1所水產加工廠連續3年沒有員工離職，原因備受關注。（《がっちりマンデー！！》截圖）

根據9月25日播出的日本節目《充實的星期一！！》（がっちりマンデー！！），大阪攝津市的1所水產加工廠「巴布亞紐幾內亞海產（パプアニューギニア海産）」備受關注，因為它已經連續3年沒有員工離職。一般而言，水產加工廠的員工流失率較高，連續數年無人辭職是十分罕見的。加工廠的老闆武藤北斗指公司以往就如其他同行一樣，每幾個月就會有人離職，但現在沒有員工有離職意願，他解釋稱一切全靠「善待員工」4個字，更揚言「你去問其他水產加工廠，３年沒人離職簡直是奇蹟！」。 而令人吃驚的是，加工廠單靠售賣巴布亞新畿內亞產的蝦，年營業額就已經高達1億3000萬日圓（港幣約700萬元）。

老闆武藤北斗指公司現在沒有員工有離職意願，解釋稱一切全靠「善待員工」4個字，（《がっちりマンデー！！》截圖）

武藤北斗深明低離職率對生產量的重要性，「離職率一低，代表大家做起事來都會越來越熟練。而當工作效率提高，只需動用較少人力，就可以製作更大量的產品。」至於加工廠如何維持超低離職率，全靠老闆武藤北斗堅持禁止2件事，「禁止員工報告休假和遲到」、「禁止安排員工做討厭的工作」。乍聽之下，這麼「彈性」的上班模式實在令人匪夷所思，然而事實是工廠的營業額竟持續攀升！

武藤北斗與別不同的的第1條營運守則是不需要員工報告休假或遲到，他也從不硬性規定員工要幾點上下班，甚至沒有安排更表，就算員工不想上班也不用告知他。從節目跟拍所見，當日上午8點40分工廠開始運作，但廠內只有1個員工，而武藤北斗竟十分淡然地表示「其他人可能會來，也可能不會來」。直至10點多，其他員工才相繼出現。當日總共來了11位員工，其中9位是兼職員工。

有員工表示在以前的公司工作時，如果遇上小孩生病的突發情況，會因為不想影響排班造成同事的困擾，只好迫身體不適的的孩子去上學，自己就繼續上班，「在這裏上班以後就沒有那種精神壓力，很放鬆。」；亦有員工指「宿醉起不了床」在其他公司根本不能作為請假的理由，但在這間公司想休息就休息，甚至不需要跟老闆申請休假。

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老闆武藤北斗指有很多人質疑這種工作模式會導致沒人上班，生產力下降，而事實上，他除了有正職員工外，還聘請了20個兼職員工，由於兼職員工是時薪制，他們心知「手停口停」，所以會掌握既可以賺錢生活，又可以充分休息的平衡點，而這種令人舒適的工作環境亦降低離職率，「長期來看出勤率反而還有上升傾向，生產量也沒有下滑，並且保持高品質」。

武藤北斗另1個管理守則就是不強迫員工做不喜歡的工作，他會在表格上寫上所有員工的名字，以及各種工作內容，然後每個月做調查，統計各人討厭做哪些工作，再按照這份報告安排工作，避免員工日復一日地做着討厭的工作。他表示讓員工做討厭的工作，會影響效率，同時會破壞團隊和諧；相反，「讓員工盡情做擅長的事情，自然而然整體的效率也會提升了」，他又指自從該體制實行後，曾經參差不齊的炸蝦形狀得到了改善，訂單數量也增加了。

武藤北斗的「佛系」策略除了獲員工讚揚外，還收獲大批網民支持，不少人都對他的「無壓力」工作環境趨之若鶩，更紛紛表示想要加入他的工作團隊，「太吸引了！我要寄簡歷過去」、「還請人嗎？」。