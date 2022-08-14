收招聘刷單員陌生訊息　連登仔反詐騙淨賺$275　辭職後騙徒咁樣講

不少打工仔也渴望不勞而獲，但筍工往往少之有少，標榜不需經驗但薪金豐厚的更要提高警覺！有連登網民早前分享「反詐騙」的成功經歷，稱收到自稱獵頭公司陌生訊息，邀請他擔任刷單員，更以日薪高達2500元及準時出糧作招徠。樓主深知對方為騙徒，但決定「深入虎穴」，按指示開啟帳戶，直至完成首次刷單任務，獲得275元「收益」便提出辭職，變相淨賺275元。網民看過樓主的「示範」也大感佩服，又關注騙徒白白失去200多元的反應，惟樓主指對方的回應與想像中不一樣。



有連登網民早前分享「反詐騙」的成功經歷，獲得275元「收益」便提出辭職，引來網民熱議。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

網民「Daisy既爸爸」於連登討論區以「原來做刷單員真係筍工嚟」為題發文，指早前收到「三唔識七嘅人WhatsApp」，對方自稱獵頭公司職員，正與多間機構合作，能提供至少8種工作職位，更承諾「準備通過轉數快出糧」。樓主深知該訊息由詐騙集團發出，但仍要求先取得相關資料再考慮。

不久後樓主收到另一陌生號碼傳來訊息介紹工作詳情，對方指工種可作為全職或兼職，內容為幫助商家「進行SEO引擎優化」，標榜不需經驗、每日僅工作約1小時，只要完成指定工作量，日薪可達200至2500元，佣金另計。樓主之後答應加入，對方即時表示可帶領他申請帳戶，並指示他根據教學步驟完成「提升產品數據」任務，強調學習同時都可以賺到相關帳戶收益，而日後只要連續1個月每日完成3組任務，便能獲得2.4萬元底薪。

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完成任務後，騙徒主動教導樓主提取任務收入的方法，約15分鐘後樓主也真的收到275元轉賬。騙徒見樓主收款後放下戒心，遂「打蛇隨棍上」建議他利用賺到的收益再次刷單，不過他隨即以「覺得份工麻麻、又長時間又攰」推卻，更直接稱「我都賺夠，想畀其他人賺下」向對方「辭職」。

樓主的「反詐騙」操作引來網民讚好，「咁就賺到$275，叻仔」、「賺到餐lunch buffet，筍」，樓主則提醒大家「提高警覺唔好咁易信人」。亦有網民關注騙徒白白付出275元「誘餌」卻沒有回報的反應，不過樓主指對方比想像中冷靜，似乎並非首次遇到同樣情況，「佢都係話如果想再返工可以考慮下，話如果想隨時再返工都ok咁上下」。