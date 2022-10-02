怒！港女意外懷孕計劃結婚　男友父母要求做1件事　送消費券補償

生兒育女是人生的重要決定，理應三思而行，但有時計劃不似預期。有港女於討論區發文，指在無準備的情況下懷上男友的孩子，2人決定結婚，不過男方父母得知消息，卻要求她先接受親子鑑定測試（驗DNA），她當時「又嬲又想喊」，質疑男友父母不信她，且因測試收費昂貴而卻步，但男友父母則承諾會將全家的消費券全歸她使用作為補償，而男友全程卻沒表態，令她不知如何是好。帖文惹來網民熱議，不少人認為樓主的男友大有問題，又認為對方父母不尊重樓主，勸她想清楚應否結婚。



有港女於討論區發文，指在無準備的情況下懷上男友的孩子，兩人決定結婚，不過男方父母得知消息，卻要求她先接受親子鑑定測試。（《BB來了》劇照）

該名港女於香港討論區發文，指近日發現「唔小心有咗男朋友嘅BB」，對方得知亦表明會負責任，2人決定結婚。早前她到男友家中用餐，2人向父母公布消息，沒料男友父母未如想像中高興，反而要求她婚前先接受產前DNA親子鑑定測試，令她大感驚訝，質疑對方動機，「佢哋叫我咁樣做，係唔係覺得肚入面BB嘅爸爸唔係屬於男朋友嘅？咁佢哋係唔係當我係一個隨便嘅女仔？」。

港女強調，雖然自己未婚懷孕，但一直對男友非常專一，從未與異性曖昧或是出軌，「聽到佢哋叫我咁做，當下真係又嬲又想喊，點解咁都唔信我？」。後來她搜尋有關親子鑑定的資料，發現測試動輒過萬元，擔心價錢昂貴而卻步。男友父母得知後，便承諾將全家人的消費券金額全送給她作為補償，「佢哋就話都就快派消費券啦，最多到時佢哋全家人嘅消費券都畀晒我用」。

港女指男朋友明知父母要求她接受測試，卻沒有出口幫忙或擔當中間人，令她非常失望。（《BB來了》劇照）

她續指，男朋友明知父母要求她接受測試，卻沒有出口幫忙或擔當中間人，「BB爸爸喺成件事上都冇點出過聲」，令她非常失望，直言猶如被審判，甚至思考應否與男友結婚，「人生未試過咁，好似俾人審緊。雖然行得正企得正，唔怕驗呢啲，但係我唔想到時BB冇爸爸」。

不少網民看過帖文也認為男友父母要求過份，而男友沒有幫忙亦有問題，建議她認真思考應否結婚，「當面同你講即係侮辱你，已經不是錢嘅問題了」、「呢啲情況，你男友要出聲反對，唔出聲，感覺上佢都同意去驗，否則佢就係一個聽晒屋企人話的廢人，連未來老婆都唔撐」、「諗下嫁唔嫁畀佢先啦，全家都唔尊重人」。