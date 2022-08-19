兒子血型不同是基因突變？父26年後親子鑑定DNA揭真相崩潰：很蠢…

DNA親子鑑定，往往會揭發出難以接受的真相！韓國一對夫婦26年前透過試管方式誕下1名兒子，雖然兒子上小學前已被發現血型與父母不一致，惟醫生稱是血型基因突變，讓他們放下疑心，直至最近夫婦再做親子鑑定，才發現兒子竟然只與母親有血緣關係，讓父親大受打擊，更決定向醫院提告。



韓國一對夫婦26年前透過試管方式誕下1名兒子，直至最近夫婦再做親子鑑定，才發現兒子竟然只與母親有血緣關係，讓父親大受打擊，更決定向醫院提告。（示意圖／gettyimages）

韓國《首爾新聞》報道，26年前，該對夫婦在首爾一所大學醫院透過試管手術生下1名兒子。到兒子上小學前，其健康檢查顯示血型為「A型」，與夫婦的「B型」不符。

由於父母雙方血型都是「B型」，理論上不可能生出「A型」的小孩，夫婦心生疑惑，惟負責的醫生解釋是血型基因突變所致，叫2人毋須擔心，2人亦放下疑心。

隨着兒子逐漸長大，夫婦認為有需要告訴兒子血型不一致原因，於是請求醫院準備資料提供數據，沒想到是噩夢的開端。醫院告訴他們負責的主診醫生已經退休，而回應的醫生聽到夫婦2人的問題時看起來十分尷尬，直言「我無能為力」，建議夫婦找當時負責手術的醫生解釋。然而夫婦2人以短訊聯繫了退休的主診醫生，卻「已讀不回」。

兒子只與母親有血緣關係，與父親卻沒有任何關係，令父親崩潰。（示意圖／gettyimages）

對於醫院及醫生的態度，他們開始感到不對勁，於是在今年7月為兒子進行多次DNA親鑑定，沒想到是「最壞」的結果 ── 3次報告都顯示，兒子只與母親有血緣關係，與父親卻沒有任何關係，令父親崩潰，「完全無法思考」，又感嘆當初發現兒子血型不符時就應該察覺有問題，「我現在想起來似乎很愚蠢」。

夫婦估計，是試管手術過程出了問題，故決定向醫院提告，「我無法理解他們是如何犯下這樣的錯誤」。不過，2人獲得的法律意見認為，由於訴訟時效是 10 年，故是次訴訟或許十分困難。另據報，2人目前還沒告訴兒子殘酷真相，「我需要整理一下心情再告訴他」。