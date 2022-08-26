被疑與媳婦有染誕孫　爺爺做DNA親子鑑定圖證清白　反揭恐怖真相

【DNA／親子鑑定】有「婚姻粉碎機」之稱的內地DNA親子鑑定師鄧亞軍，分享20多年來難忘案例，其中曾有爺爺說因村子謠傳孫兒是自己與兒媳婦所生，為了證明清白，於是特地帶一家人做親子鑑定，未料結果竟然證實該爺爺真的是「孫兒」的親生父親，原來一切都是「戲」！事件令鄧亞軍體會到人性的恐怖和險惡，直指「經過那件事情，千萬別跟我說誰是真的，我不相信，我只看最後的鑑定結果」。

翻查資料，該訪問早於2021年年中播出，至近日內地媒體再度報道，令事件引起網絡熱議。



DNA親子鑑定的結果，往往揭穿了人性陰暗面。（示意圖／gettyimages）

鄧亞軍接受內地傳媒訪問時分享難忘案例，其中一件讓她極為深刻。事緣湖北有爺爺找上門要做親子鑑定，指一家5口除了自己和孫兒外，其他人包括兒子及兒媳婦都有些痴呆或智力障礙，因此農村謠傳孫兒是她和兒媳婦所生，為了證明自己清白，他特地帶一家人到北京做DNA鑑定，「就是要證明我孫子就是我孫子，不是我跟我兒媳婦生的兒子，你們一定要幫幫我！」。

現今的DNA技術已能準確測出是否存在親子關係。（示意圖／gettyimages）

鄧亞軍表示，該爺爺能說會道，待人接物彬彬有禮，給人感覺「很老實很真誠」，鑒定中心很多工作人員都被其感動，同情這位爺爺「實在太不容易了」。惟鑑定結果出來後，工作人員瞬間被「打臉」，原來這位爺爺真的就是「孫兒」的親生父親，令工作人員驚呆，發現自己被欺騙了。而更令人心寒的是，爺爺離開時竟然「有一點得意」。

有「婚姻粉碎機」之稱的內地DNA親子鑑定師鄧亞軍，於訪問中分享今次離譜案例。（影片截圖）

事件令鄧亞軍體會到人性的恐怖和險惡，「所以經過那件事情，千萬別跟我說誰是真的，我不相信，我只看最後的鑑定結果」。