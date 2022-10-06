爺孫戀｜78歲翁娶18歲嫩妻　稱真愛不涉利益　侄子爆：是岳父老闆

近水樓台先得月，想要成功脫單，竟靠成為新娘父親的老闆？近日菲律賓1位78歲老翁娶了1位18歲的少女，這段「爺孫戀」引起全國熱話，不但因為這對新婚夫妻年齡相差足足60年，更因為新郎其實是新娘父親的老闆！而最令人嘖嘖稱奇的是，他們是彼此的初戀，亦聲稱是自由戀愛的婚姻。然而這段初戀修成正果的美好婚姻，卻因年齡及身份差距而遭人詬病。



菲律賓78歲男子拉希德於月前與18歲的阿卜杜拉完婚，這段相差60年的「爺孫戀」引起全國熱話，除了因為年輕差距，更因為新郎是新娘父親的老闆。（網上圖片）

綜合外媒報道，菲律賓78歲男子拉希德．曼加科普（Rashed Mangacop）是1名退休農民，他與18歲的新婚妻子阿卜杜拉（Halima Abdullah）相識於3年前某場位於卡加煙省的晚宴。當時年僅15歲的阿卜杜拉跟隨父親出席商業宴會，而由於拉希德是父親的老闆，阿卜杜拉因而結識了當時75歲的拉希德，亦同時結下不解緣。

拉希德與阿卜杜拉相識後，很快就墮入愛河。他們是彼此的初戀，拉希德此前一直是「母胎單身」，從不曾結過婚，據他的親友表示，他連女朋友也不曾有過；而年輕的阿卜杜拉亦從未有過男友。2人迅速確立了男女朋友的關係後，便開始了3年的「幸福歲月」。

根據菲律賓法律，21歲以下的人需要父母同意才可以結婚。因此，在談了3年戀愛後，拉希德徵得阿卜杜拉雙親的「同意與祝福」，於月前在雙方親友的見證下順利迎娶年僅18歲的嬌妻，終於以78歲的高齡「小登科」。這對新婚夫婦都表示，希望能在婚後趕快懷孕生子。

然而，這段相差60年的「爺孫戀」佳話不只是鄉里間茶餘飯後的話題，更是在全國引起熱議。由於拉希德已近八旬加上身份特殊，與新娘父親有勞資關係，故此有人對這段婚姻背後原因提出質疑。拉希德稱是「愛的感覺」讓他們結合，強調當中不涉及利益交換，而這場婚姻也得到一眾親友的祝福。

據拉希德的侄子本（Ben Mangacop）所述，雖然叔叔拉希德無可否認是新娘父親的老闆，但重申這場婚姻並非包辦婚姻或相親促成，而是「純純的自由戀愛」。他更表示「是新娘先愛上我叔叔的」，指叔叔雖然年紀大但卻是優質單身漢，認為他並非再婚人士，是理想對象，「他們十分甜蜜」。

（綜合）