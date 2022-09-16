一夫10妻｜帥富商娶10妻仲無數一夜情　老年妻兒四散下場超悽慘

過度風流真的要付出代價？泰國一名富商年輕時仗着自己長得帥加上有錢，與無數女子發生過一夜情，甚至娶了10個妻子，生下許多兒女。惟風光未能持續到晚年，現時79歲的他體弱多病，動脈硬化加上肌肉無力讓他無法自理，只有一名女兒陪在身邊照顧他，因此女兒發出尋人啟事，希望其他妻子及子女可以回來幫忙照顧父親。



泰國一名富商年輕時與無數女子發生過一夜情，甚至娶了10個妻子，生下許多兒女，惟風光未能持續到晚年，現時體弱多病。（網上圖片）

綜合外媒報道，該富商普瓦納特（Phuwanat Rattanawichit）以前是房地產商人，經濟條件好，認識很多人，加上本身長得帥氣，「風流得很」，在泰國多地與無數女子發生過一夜情，更娶了10位妻子、生下許多兒女，可謂「人生勝利組」羨慕旁人。

惟「多鋒利的刀都有生鏽的一天」，普瓦納特也不例外。女兒透露，現年79歲的普瓦納特辭去工作退休後，曾與親戚居住，亦在寺廟居住了2年，惟父親於浴室跌倒後，健康狀況惡化及健忘，生活無法自理，今年1月搬回家休養，目前由她負責照顧。

不過女兒直言，自己亦有自己的生活要過，一個人照顧父親實在難以承擔，「每天都很辛苦」，故希望透過尋人啟事找到父親其他妻子和兒女，一同幫忙照顧父親。普瓦納特則表示，希望其他妻子和孩子可以回來看望及照顧他。