職場欺凌！打工仔遭經理掟杯襲擊、同事杯葛　原因超無奈：做錯乜

遇上職場欺凌，轉工不失為1個擊退負能量的好方法。有任職餐廳侍應的打工仔於網上發文大呻，自問一直以來上班時很有禮貌，工作亦做足，卻無緣無故被新入職的經理針對、欺凌，「啲下欄嘢畀晒我做」，甚至向她掟杯襲擊，同事們還對她愈來愈冷淡。日前終於有名同事忍不住告知她真相，「話因為我樣衰，啲食客見到我都冇胃口，搞到舖頭條數好差」，她聽完後覺得很不開心。不少網民安慰樓主並建議她盡快辭職，「轉工，跟手報警，佢掟杯嗰下係蓄意傷人，一於同佢玩大佢，等佢永無寧日」。



有任職餐廳侍應的打工仔於網上發文大呻被新經理欺凌，「啲下欄嘢畀晒我做」，同事們還對她愈來愈冷淡。（《紳士的品格》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」表示，任職同1間餐廳侍應已有數年，原本做得很開心，但自從早前有名新經理入職後，職場生活發生巨變。她說，自問上班時很有禮貌，工作亦做足，但不知為何經理看她不順眼，「啲下欄嘢畀晒我做，甚至叫我幫洗碗姐姐洗碗，又要搬貨」。

她指出，並非介意工作量增多，「但係點解每次都係我一個人做？」，又指經理對她說話語氣很差，她下班時說再見，經理都不會回應，「有次佢過分到直接掟隻杯畀我，結果跌咗落地打爛咗，之後仲用粗口鬧我，話我又整爛嘢要我自己清潔返」。

該名打工仔表示，任職同1間餐廳侍應已有數年，原本做得很開心，但自從早前有名新經理入職後，職場生活發生巨變。（示意圖／Unsplash圖片）

她表示，本身與同事關係不差，但最近同事都對她冷淡了很多，其後有名同事偷偷告訴她，「話經理叫佢哋唔好同我講嘢，話因為我樣衰，啲食客見到我都冇胃口，搞到舖頭條數好差」。她得知真相後覺得很不開心，沒料到同事聽從經理杯葛她，嘆道「有時收工一個人喺條街度喊，都唔知自己做錯乜」。

網民紛紛留言指出，「絕對唔關你事，畀信心自己，去搵過份工」、「轉工，再上總部投訴」、「轉工啦，大把地方請侍應！」、「辭職，冇必要因為份工令自己咁唔開心，東家唔打打西家」、「千祈唔好俾呢啲嘢影響自己，轉工，展開新一頁，無嘢解決唔到，唔好因為一啲垃圾人嘅負能量影響自己」、「由佢掟杯嗰下已經可以玩到佢死，鬧人我覺得OK，我接受到，掟嘢落人到真係唔得，你識玩，有排你claim佢（索償），到時公司同你慢慢傾，睇下邊個死」。