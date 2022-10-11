勵志！女子患癌需切除眼球　訂製鑽石假眼積極面對：在黑暗中閃耀

不幸失去視力並需要配戴義眼，並非所有患者都能樂觀面對。美國有1名女子在嬰兒時期就因為患眼癌需切除右眼眼球，長大後又因為配戴義眼而被嘲笑，令她曾一度不願外出與人接觸。幸好她最終還是堅強積極面對，甚至訂製閃爍的鑽石義眼，並展示給網民看如何配戴。她閃亮的義眼和自信的笑容，都令網民們讚嘆。



美國女子瑪塔曾因配戴義眼被嘲笑，於是希望透過拍攝幽默的影片令人們了解配戴義眼的生活，也致力結束部份人對義眼配戴者的不解蔑視，她的大方樂觀吸引了36萬粉絲。（「rachel.mackenzlee」TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，美國俄勒岡州波特蘭市現年32歲的瑪塔（Rachel Mayta），在18個月大時，被醫生診斷出患有視網膜母細胞瘤，由於是侵襲性癌症，必須緊急摘除右眼眼球以防止癌細胞擴散。瑪塔父母為了保住她的性命，忍痛同意手術，故在得知消息僅僅4天后，瑪塔的右眼球就被切除了，並於20個月大時安裝假體。

瑪塔表示雖然只餘下1隻眼睛，但對生活沒有太大影響。而為了與旁人「看起來一樣」，所以安裝了假眼球。儘管如此，瑪塔童年時還是因為被發現配戴假眼而受欺凌，她回憶稱孩子們會嘲笑她的外貌，並給她起了「獨眼巨人」（Cyclopes）的綽號，但瑪塔始終樂觀面對。

直至25歲時，瑪塔接受了手術將眼中固定植入物換成更替式義眼，希望外觀可以更逼真、活動更自如。術後她卻崩潰地發現右眼失去了眨眼的能力，而且預期結果與手術結果恰恰相反，就算假眼與原本眼睛顏色相匹配，還是能清晰被看出是義眼，「在這次手術之前，大多數人甚至不會注意到我的眼睛，但之後就非常明顯了，我很清楚人們盯着我看、對我說刻薄的話」。令她傷心的是，她的眼睛遭到了約會對象嫌棄，「他告訴我，我的眼睛嚇壞了他，認為自己無法看穿它」。為此，瑪塔有差不多1年的時間不願外出，甚至表示「寧願眼窩裏什麼都沒有」。

瑪塔那款閃閃發光的「鑽石義眼」備受熱議，網民們大讚她自信美麗，又希望她能繼續像鑽石般閃耀。（「rachel.mackenzlee」TikTok影片截圖）

直至某天，瑪塔突然福至心靈，覺得「不必習慣於這個社會」，她決定停止一切負面想法，「『我就是我』，我要作出積極的選擇，不再對自己說刻薄的話」。既然人們都知道她配戴的是義眼，也就沒必要躲藏，決定訂製一些與別不同的義眼，「我很想向人們展示我對自己感到滿意，並且不想隱瞞我戴義眼的事實」。

瑪塔聯絡了技師製作多款「在黑暗中發光」、「珠光寶氣」的義眼，然後在社交平台上拍片展示如何配戴時髦的義眼。瑪塔表示希望透過幽默的影片令人們了解配戴義眼的生活，也致力引起大眾關注，以結束部份人對義眼配戴者的不解蔑視，「能夠對使我們與眾不同的事情大笑，是非常重要的。百分百地做自己，沒有什麼可隱瞞」。

以下圖片包括配戴義眼過程：

瑪塔大方地在鏡頭前展示「真實的自己」，希望大眾也能以平常心面對需要配戴義眼的人。她的積極樂觀吸引了超過36萬名粉絲，而當中備受熱議的就是她那款閃閃發光的「鑽石義眼」。網民們大讚她自信美麗，「真正做到眼裏有光」、「自信的你看起來很美」、「像鑽石閃耀吧！」

（綜合）