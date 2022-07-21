勵志！韓女設計師跟阿媽做清潔工　8年後夠錢買樓：找到真幸福感

魚與熊掌不可兼得，工作與夢想難道只能任擇其一？韓國一節目曾跟訪過1名女清潔工的工作日常，播出後即引起大眾關注，原因無他，就是該年輕的清潔工曾是一流大學的畢業生。當時26歲的她毅然放棄設計師工作，轉行跟母親做清潔工，捱足8年更成功「上車」做業主，成為「勵志故事」。適逢畢業季，該話題節目近日再被熱傳。



韓國女生金藝智在26歲時辭去設計師的工作，跟母親一起做清潔工，其間歷經辛酸、受盡白眼，苦捱8年成功買樓做業主。（KBS YouTube影片截圖）

韓國女生金藝智（김예지）從一流大學畢業的設計師，轉職至清潔工再成功置業及圓夢的故事早年曾電被當地視節目跟拍分享。近日踏入畢業季節，她的故事再被熱傳及引起網民討論。

金藝智自小熱愛畫畫，一直夢想成為設計師，可惜家境清貧，她無法負擔大學學費。為了圓夢，她省起儉用靠半工讀賺取學費，經過了一段她形容為「像乞丐般」的艱苦生活，終於在當地著名的美術大學畢業。她之後受聘於一電商公司，任職產品造型設計師，然而現實卻與她想像中的不同，滿腔熱血卻被職場規則澆了冷水。

由於性格獨立又不擅交際，金藝智實在無法割去「個性的棱角」套入公司「倒模」般的崗位，亦容易與同事產生矛盾，每每在合作時倍感煎熬，對此她甚至形容「生不如死」。這本是她所希冀的工作，卻只能努力扮演普通上班族融入其中，惟仍與氛圍格格不入，最終她出現嚴重的焦慮問題，「我覺得自己不適合群體工作模式」。工作了1年後，她實在無法忍受，於是突然「裸辭」宣布要做自由職業者，轉行做全職插畫師。

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可是，插畫師在市場上「供不應求」，金藝智的求職信全都石沉大海，為了生計，其62歲任職清潔工的母親建議她轉行一起做清潔工，認為既不用與人打交道，又能賴以維生。當時26歲的她前途迷茫，更有學費貸款要償還，只能暫時放下設計師的夢想，起早貪黑地工作。

「這份工作最快樂的時間就是錢到帳的時候。」

清潔工每日工作時間長約10小時，金藝智清晨4點半就要起床，5點半到達工作地點，包括商業大廈、工廠、私人住宅等，她要負責這些工作場所的樓梯、電梯、廁所及茶水間的衛生，直到下午2、3點才下班。剛開始時她自然是不適應，不但時常看到蛆蟲、蟑螂等噁心情況，更因長時間站立及重覆彎腰，導致每日下班都雙手腫痛、腰膝痠軟。

此外，她還要忍受年長同事的百般刁難、長輩嘲諷她讀書不成、途人看她這個年輕清潔工在一眾中老年同事間的異樣眼神，「我又不是動物園的動物，為甚麼要用那種奇怪的眼神看我？」，所以她多次萌生退意。不過過程中她又發現，清潔工是多勞多得的工種，只要肯捱，薪金比當初做設計師時還高，每月可賺超過400萬韓元（約港幣2萬5千元），直言是被錢吸引才堅持留下。

「清潔工作教會了我很多事，這樣我才能像個成年人一樣生活。」

起初她不願意告訴別人自己在做清潔工，但後來明白到清潔工作是維生途徑，也是支持她追夢的基石，「工作只是可以賺錢的工具，只是純粹勞動，它不能定義我。我會把夢想和工作分開，在工作之餘追夢」。因此她大方承認自己在做清潔工，然而身邊的朋友都認為她在浪費人生，紛紛勸她考慮清楚，「未來怎麼辦？難道一直這樣下去嗎？」、「年紀輕輕為什麼要去做那種老人隨便都可以取代你的工作？」，但她還是咬牙挺過去，8年後更成功「上車」買樓做業主，「我現在很幸福，能按照自己本來樣子活着，沒有比這更好的工作了」。

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由於心中對繪畫的熱愛從未熄滅，金藝智會在空閒時堅持繪畫，自工作的第4年起，她重拾畫筆，記錄下想法及經歷，集結成書。3年前，這本自傳形式的插畫書《我在做清潔工》正式推出市面，書中講述了她從一流大學畢業生轉變成為清潔工的心路歷程，書中故事內容簡單明快，感情又細膩動人，引起很多初入職場的年輕人共鳴，因此一上市就大受好評，不少書店要求加印，也讓金藝智終於圓夢。

就算現時收入和生活都穩定了，但她亦未有辭去清潔工作，維持周一三五擔任清潔工，周二四六則當插畫師的工作模式。金藝智絕非社會大眾所定義的典型「成功例子」，但她以自己的方式探索幸福生活之道，「很多人即使在大公司上班，每天也很焦慮、很不快樂，但我踏實地做清潔工，一邊畫畫做自己喜愛的事，我覺得很幸福」。她現時經常受邀演講，希望能透過自身經歷激勵更多人。